금융연구원, 올해 한국 경제 2.8% 성장 전망…"반도체 수출 호조, 반등 주도"

▲ 한국금융연구원 로고

한국금융연구원이 올해 한국 경제성장률 전망치를 2.8%로 높여 전망했습니다.금융연구원은 오늘(11일) 발표한 '2026년 수정경제전망'에서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 2.8%에 달할 것이라고 밝혔습니다.지난해 11월 제시한 전망치는 2.1%보다 0.7%포인트 높여 잡았습니다.연구원은 "반도체를 중심으로 한 수출 호조와 관련 설비투자 확대가 반등을 주도할 것으로 예상된다"고 말했습니다.1분기 실질 GDP가 지난해 동기 대비 3.6% 증가하는 등 연초 성장세가 당초 전망보다 양호한 점도 고려됐습니다.다만 연구원은 "중동발 고유가 사태가 장기화할 경우 소비와 투자 전반에 악영향을 끼칠 것으로 보인다"며 "전망 시계상의 불확실성은 어느 때보다 높다"고 덧붙였습니다.올해 민간소비는 1.9% 증가할 것으로 봤습니다.1분기에 완만한 회복 흐름을 보인 데다가 2분기에는 고유가 피해지원금, 석유 최고가격제 등에 힘입어 크게 둔화하지는 않을 것이라고 분석했습니다.건설투자 증가율 전망치는 1.5%로 내다봤습니다.1분기 건설투자 증가율은 2.8%로 직전 분기 대비 반등했지만, 당초 예상보다는 회복 강도가 낮았다고 평가했습니다.중동전쟁으로 인한 유가 급등이 일부 건설자재 공급 어려움을 초래하고 있는 점 등이 하방 리스크로 꼽혔습니다.설비투자 증가율 전망치는 4.7%로 제시했습니다.반도체 기업의 설비투자 확대가 기대되지만, 중동 불안이 장기간 지속될 경우 비반도체 산업을 중심으로 증가세가 꺾일 가능성이 있다고 짚었습니다.총수출 증가율은 6.3%로, 지난해 4.2%보다 크게 오를 것으로 전망했습니다.연구원은 "미국 빅테크 기업을 중심으로 글로벌 AI 인프라 투자가 지속적인 증가세를 나타낸다"며 "이에 따라 반도체를 비롯한 정보통신기술 수출 호조가 지속되면서 총수출 증가를 견인할 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.소비자물가 상승률은 상반기 2.4%, 하반기 2.7%로 연간 기준 2.6%를 기록할 것으로 예상됐습니다.중동 전쟁으로 인한 유가 급등이 영향을 미치면서 소비자물가 상승률은 올해 중반 2% 후반 수준에 도달한 후 점차 하락할 것으로 전망했습니다.연구원은 중동 전쟁에 따른 물가 상방 압력과 금융·외환시장 불확실성, 국내 경기 개선 등으로 인해 기준금리 인하는 어려울 것으로 봤습니다.공급 충격이 물가에 미치는 영향이 길어지고 반도체 부문 호황에 따라 경기가 개선되면 기준금리가 인상될 가능성이 있다고 내다봤습니다.국고채 3년물 연평균 금리 전망치는 지난해 2.6% 대비 상당 폭 상승한 3.5%로 제시했습니다.다만 세계국채지수(WGBI) 편입으로 인한 외국인 자금 유입이 금리 상승 압력을 일부분 경감시킬 것으로 예상했습니다.올해 경상수지 흑자는 2천750억 달러 수준으로 확대될 것으로 내다봤습니다.연구원은 "최근 경기 회복은 경제 전반의 고른 회복이라기보다 반도체 부문 호조가 주도하는 불균형 성장의 성격이 강하다"며 "지정학적 위험 확대에 따른 물가 상방 압력과 경기 회복 흐름을 함께 고려해 기대인플레이션 안정에 중점을 둔 정책기조가 필요하다"고 제언했습니다.(사진=한국금융연구원 제공, 연합뉴스)