[자막뉴스] "'코 성형' 붓기 걱정돼 혹한기 제외"…'복무 중 성형' 유행 "훈련은 누가 하나"

최근 휴가 중 미용 목적의 성형 수술을 받고 복귀하는 군 장병이 늘면서 일선 부대 간부들의 고심이 깊어지고 있습니다.



회복 기간 내 임무 수행 차질은 물론, '업무 열외' 등 수술 장병의 공백을 동료가 메우면서 형평성 논란까지 불거지고 있습니다.



최근 한 수도권 육군 전방 부대에서 소대장으로 근무 중인 A 중위는 올해 초 코 성형 수술을 받고 휴가 복귀한 상병을 혹한기 훈련에서 제외했습니다.



부기가 가라앉지 않은 상태에서 훈련에 투입했다가 자칫 부작용이라도 생길까 걱정해 내린 조치였습니다.



군 장병 성형 수술은 새로운 현상은 아닙니다.



과거에는 주로 이른바 '말년 병장'들이 사회 복귀 준비 등을 이유로 긴 휴가 기간을 이용해 수술대에 오르곤 했습니다.



하지만 최근엔 입대한 지 얼마 되지 않은 장병들의 수술 현상이 늘어나고 있습니다.



배경으로는 먼저 과거보다 유연해진 병영 문화와 장병 급여 인상이 꼽힙니다.



여기에 더해 성형외과의 공격적 마케팅도 이를 부추깁니다.



SNS에서는 군인 특별 할인 광고가 넘쳐나고, 일부 병원은 실손보험 적용 방법까지 안내하며 장병들을 유혹합니다.



군 안팎에서는 최소한의 지침이 필요하다는 지적이 나옵니다.



현행 군인 복무 기본법이나 부대 관리 훈령에는 관련 규정이 없어 이를 제재하거나 관리할 명확한 기준이 없는 실정입니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이의선, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)