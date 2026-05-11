'소나기' 신화 잇는다…변우석, '21세기 대군부인' OST 직접 가창

배우 변우석이 '21세기 대군부인' OST의 대미를 장식한다.



11일 카카오엔터테인먼트는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 이안대군 역으로 열연 중인 변우석이 가창에 참여한 마지막 OST가 오는 15일 정식 발매된다고 밝혔다.



이번 음원은 기존 OST 라인업에 공개되지 않았던 '히든카드'로, 지난 9일 방송된 10회 엔딩과 예고편을 통해 최초 공개됐다. 극 중 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)이 초유의 위기에 직면한 가운데 흐른 변우석의 애절한 보이스는 짧은 분량에도 불구하고 시청자들에게 강렬한 전율을 선사했다.



방송 직후 SNS와 커뮤니티에는 "이안대군 목소리에 눈물 터졌다", "변우석 OST만 기다렸는데 드디어 나온다" 등 음원 발매에 대한 문의가 폭주하며 뜨거운 화제성을 입증했다.



변우석은 앞서 드라마 '선재 업고 튀어'의 OST '소나기'로 국내외 주요 음원 차트를 휩쓸며 화제성을 증명한 바 있다. 이번 '21세기 대군부인'에서도 자신이 연기하는 이안대군의 깊은 감정선을 목소리에 직접 담아내며, 드라마의 로맨틱한 무드와 애틋한 서사를 한층 확장할 것으로 기대를 모은다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)