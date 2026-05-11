300억대 마약류 유통한 박왕열 마약공급책 '청담' 송치

▲ 경찰이 최 씨에게 기내에서 체포영장을 집행하는 모습

'필리핀 마약총책'으로 불려온 박왕열(47)에게 마약류를 공급한 혐의로 태국에서 붙잡힌 마약사범이 국내 송환 열흘 만에 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.경기남부경찰청 마약범죄수사대는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 및 여권법 위반 혐의 등으로 텔레그램 닉네임 '청담'으로 활동해 온 최 모(51) 씨를 오늘(11일) 구속 송치했습니다.최 씨는 2019년 9월부터 2021년 9월까지 텔레그램을 통해 필로폰 약 46㎏, 케타민 약 48㎏, 엑스터시(MDMA) 약 7만 6천 정 등 380억 원 상당의 마약류를 유통한 혐의를 받습니다.최 씨는 텔레그램에서 서울 강남구 청담동을 일컫는 '청담' 혹은 '청담사장' 등으로 활동하면서 비트코인 등 가상화폐를 받고 한국으로 마약류를 판매했습니다.최 씨는 국내 마약 유통 과정에서 알고 지낸 마약류 판매책 '사라김'을 통해 '전세계'로 불려 온 박왕열을 소개 받았고, 그에게 케타민 2㎏, 엑스터시 3천 정을 공급했습니다.최 씨는 박왕열 외에 국제 우편 등을 통해 국내에 반입한 마약류를 주로 지하철역 내 물품 보관함에 두는 '던지기' 방식으로 유통했습니다.경찰은 지난 3월 25일 필리핀에서 국내로 송환된 박왕열을 조사하던 중 최 씨로부터 마약류를 공급받은 사실을 파악해 같은 달 30일 추적전담팀을 편성하고 수사에 착수했습니다.경찰은 최 씨가 태국에 체류 중인 정황을 포착하고, 인터폴 적색수배 및 현지 수사기관과 공조해 지난달 10일 현지에서 최 씨를 불법체류 혐의로 검거하고 지난 1일 국내에 강제송환했습니다.경찰은 최 씨가 거래에 사용한 전자지갑을 찾아 마약류 거래대금으로 보이는 비트코인 57BTC(원화 68억 원 상당)를 특정하고, 마약류 유통가액 60억 원에 대해 기소 전 추징 보전을 신청했습니다.최 씨의 신상 정보는 내일 공개됩니다.(사진=경찰청 제공, 연합뉴스)