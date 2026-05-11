국수본부장 "방시혁 구속 검경 신경전? 신경 써 본 적이 없어"

▲ 방시혁 하이브 의장
박성주 국가수사본부장이 하이브 방시혁 의장에 대한 검찰의 보완수사 요구를 직접 검토한 뒤 결론을 내겠다고 밝혔습니다.
일각에서 제기된 '검경 간 신경전'에 대해서는 사실이 아니라고 힘줘 말했습니다.
박 본부장은 오늘(11일) 정례 기자 간담회에서 방 의장에 대한 구속영장 재신청 여부에 대해 "검찰의 보완 수사 요구 사항을 제가 보고받아보고 판단할 것"이라고 밝혔습니다.
경찰은 지난달 21일 1천900억 원대 사기적 부정거래 혐의로 방 의장에게 구속영장을 신청했으나, 검찰은 24일 보완 수사를 요구하며 이를 반려했습니다.
경찰은 6일 만인 지난달 30일 재신청했지만, 검찰은 이달 6일 "보완 수사 요구가 이행되지 않았다"며 영장을 아예 기각했습니다.
이 같은 '핑퐁'을 두고 오는 10월 검찰청 폐지가 눈앞에 다가온 가운데 검경 간의 신경전이 벌어지고 있다는 해석이 나왔습니다.
박 본부장은 "일부 보도에서 신경전이라고 썼는데, 신경을 써 본 적이 없다. 그 말에 동의하기 어렵다"고 말했습니다.
그는 "보완 수사 요구 내용을 구체적으로 말씀드리기는 어렵지만, 검찰과 잘 협의하고 있다고 이해해주면 될 것 같다"고 덧붙였습니다.
박 본부장은 수사 10달째에 접어든 무소속 김병기 의원 사건과 관련해 "아직 몇 가지 의혹에 대해서 수사가 끝나지 않았다"고 말했습니다.
수사 실무진이 교체되며 지연 우려가 나온 데 대해선 "공석이던 광역수사단장은 오히려 보강됐다"며 "인사와 상관없이 절차에 따라 수사를 진행할 것"이라고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
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