국수본부장 "방시혁 구속 검경 신경전? 신경 써 본 적이 없어"

▲ 방시혁 하이브 의장

박성주 국가수사본부장이 하이브 방시혁 의장에 대한 검찰의 보완수사 요구를 직접 검토한 뒤 결론을 내겠다고 밝혔습니다.일각에서 제기된 '검경 간 신경전'에 대해서는 사실이 아니라고 힘줘 말했습니다.박 본부장은 오늘(11일) 정례 기자 간담회에서 방 의장에 대한 구속영장 재신청 여부에 대해 "검찰의 보완 수사 요구 사항을 제가 보고받아보고 판단할 것"이라고 밝혔습니다.경찰은 지난달 21일 1천900억 원대 사기적 부정거래 혐의로 방 의장에게 구속영장을 신청했으나, 검찰은 24일 보완 수사를 요구하며 이를 반려했습니다.경찰은 6일 만인 지난달 30일 재신청했지만, 검찰은 이달 6일 "보완 수사 요구가 이행되지 않았다"며 영장을 아예 기각했습니다.이 같은 '핑퐁'을 두고 오는 10월 검찰청 폐지가 눈앞에 다가온 가운데 검경 간의 신경전이 벌어지고 있다는 해석이 나왔습니다.박 본부장은 "일부 보도에서 신경전이라고 썼는데, 신경을 써 본 적이 없다. 그 말에 동의하기 어렵다"고 말했습니다.그는 "보완 수사 요구 내용을 구체적으로 말씀드리기는 어렵지만, 검찰과 잘 협의하고 있다고 이해해주면 될 것 같다"고 덧붙였습니다.박 본부장은 수사 10달째에 접어든 무소속 김병기 의원 사건과 관련해 "아직 몇 가지 의혹에 대해서 수사가 끝나지 않았다"고 말했습니다.수사 실무진이 교체되며 지연 우려가 나온 데 대해선 "공석이던 광역수사단장은 오히려 보강됐다"며 "인사와 상관없이 절차에 따라 수사를 진행할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)