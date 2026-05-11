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구단 유튜브에 '일베' 의혹?…광주 출신 노진혁 노렸나

김태원 기자
작성 2026.05.11 15:46 수정 2026.05.11 16:11 조회수
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프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널에서 극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트 저장소(일베) 표현을 쓴 자막이 영상에 삽입됐다는 의혹이 제기됐습니다.

롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널 '자이언츠TV'에는 오늘(11일) 지난 10일 사직구장에서 열린 기아타이거즈와 롯데의 경기 모습이 담긴 영상이 올라왔습니다.

문제는 윤동희 선수가 안타를 친 뒤 더그아웃에서 선수들이 기뻐하는 모습에서 발생했습니다.

박수를 보내는 노진혁 선수의 등판 이름에 '무한 박수'라는 자막이 삽입됐는데, 이름 중 '진혁'을 가려 '노무한 박수'로 읽힌다는 지적이 제기됐습니다.

이는 '일베'에서 고 노무현 전 대통령을 비하할 때 쓰이는 표현입니다.

특히 노진혁 선수가 광주 출신이고 상대 팀이 광주를 연고로 한 기아라는 점에서 파장이 일었습니다.

해당 영상에는 5시간여 만에 2천 개 넘는 댓글이 달렸고 누리꾼 사이에서는 "편집자를 징계하고 바꿔달라"는 의견이 나왔습니다.

"아득바득 티내고 싶어하는 게 다 보인다"는 의견도 있었고, "수정 빠른 것을 보니 의도한 것이 티 난다. 구단 이미 망치는 컨텐츠 팀은 필요없다"는 반응이 나왔습니다.

특히 5·18 민주화운동 기념일을 앞둔 시점이라 더 민감할 수밖에 없다는 주장도 있었습니다.

결국 구단 측은 해당 자막을 삭제하고 영상을 다시 업로드했습니다.

구단 측은 "문제가 된 자막은 촬영 및 편집 과정에서 해당 표현의 연상 가능성을 충분히 인지하지 못한 채 사용됐다"며 "콘텐츠 제작 및 검수 과정 전반을 더욱 철저히 점검해 이와 같은 일이 재발하지 않도록 하겠다"고 공식으로 사과했습니다.

(취재: 김태원, 영상편집: 김나온, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)
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