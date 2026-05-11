코르티스, 초동 231만 장 돌파…방탄소년단 이어 올해 K팝 2위

그룹 코르티스가 데뷔 1년도 되지 않아서 미니 2집으로 초동 231만 장을 돌파하며 폭발적인 성장세를 입증했다.



11일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 'GREENGREEN'은 발매 첫 일주일(4~10일) 동안 총 231만 3291장의 판매고를 기록했다. 이는 지난해 9월 발매된 미니 1집 'COLOR OUTSIDE THE LINES' 초동 판매량 43만 6367장보다 5배 이상 증가한 수치다.



특히 올해 발매된 K-팝 음반 가운데서는 방탄소년단의 정규 5집 'ARIRANG' 초동 417만 장에 이어 두 번째로 높은 기록이다. 코르티스는 발매 첫날에만 약 120만 장을 판매하며 단숨에 밀리언셀러에 등극했고, 발매 나흘 만에 더블 밀리언셀러를 달성했다.



타이틀곡 'REDRED' 역시 글로벌 차트에서 존재감을 드러내고 있다. 코르티스는 최근 5년 내 데뷔한 K-팝 보이그룹 가운데 최초로 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트에 이름을 올렸다. 'REDRED'는 9일 자 차트에서 93위를 기록하며 18일 연속 순위권을 유지했고, '위클리 톱 송 글로벌'에도 2주 연속 진입했다.



코르티스는 11일 오후 9시 유튜브 채널을 통해 수록곡 'ACAI' 뮤직비디오를 공개한다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)