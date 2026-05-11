[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미국 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 미국의 종전 제안에 대해서 이란이 보내온 답변을 읽었는데 도저히 용납할 수 없다고 밝힌 겁니다. 앞서 이란이 지난 47년 동안 미국을 갖고 놀았다고 원색적으로 비난하기도 했는데, 종전 협상 다시 안갯속으로 빠져들고 있는 모습입니다.



2. 미상의 비행체 2기가 1분 간격으로 나무호를 타격했다고 우리 정부가 밝혔죠. 야당인 국민의힘은 정부가 공격 주체를 특정하지 않은 것을 겨냥해서 중대 안보 사안에 대한 대응이라고 보기에는 늑장 축소 대응이라고 날을 세웠습니다. 여기에 대해서 조현 외교부 장관은 오늘(11일) 오전 기자들과 만난 자리에서 신중하게 더 파악할 게 남아서 조금 더 들여다봐야 한다고 말했습니다.



3. 지난 주말 미 증시 반도체 종목의 상승 마감 영향에 코스피가 역대 처음으로 7천800선을 돌파하는 등 오늘도 급등장을 이어가고 있습니다. 연일 사상 최고치를 경신하면서 국내 증시의 시가총액 사상 처음으로 7천조 원을 돌파했습니다.



4. 정부가 오는 18일부터 국민의 70%에게 고유가 피해 지원금 2차 지급을 시작한다고 밝혔습니다. 전체 지급 대상자는 3천600만 명 정도인데요. 수도권 거주자는 10만 원, 비수도권 지역에 거주하는 분들은 15만 원, 인구 감소 지역 주민은 20~25만 원이 지급됩니다. 지급 대상은 올해 3월 부과된 건강보험료를 기준으로 선별했고, 가구원의 2025년 재산세 과세표준 합계액이 12억 원을 넘거나 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2천만 원을 초과하면 이번 지급 대상에서 제외됩니다.