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고용보험 가입 넉달 연속 20만 명대 증가세…제조·건설업 한파는 지속

정성진 기자
작성 2026.05.11 13:28 조회수
고용보험 가입 넉달 연속 20만 명대 증가세…제조·건설업 한파는 지속
▲ 지난달 28일 서울 서초구 aT센터에서 열린 2026 대한민국 상생 채용박람회에서 구직자들이 채용공고 게시대를 살피고 있다.

지난달 고용보험 상시가입자가 27만 명 가까이 늘면서 넉 달 연속 20만 명대 증가세를 이어갔습니다.

다만, 가입자 증가는 60세 이상 고령층에 집중됐고, 제조업은 11개월, 건설업은 33개월 연속 감소세가 이어지며 한파가 계속됐습니다.

오늘(11일) 고용노동부가 발표한 '4월 고용행정통계로 본 노동시장 동향'에 따르면, 지난달 말 기준 고용보험 상시가입자는 1천580만 7천 명으로 1년 전보다 1.7%, 26만 9천 명 늘었습니다.

고용보험 상시가입자 수 증가 폭은 1월 26만 3천 명, 2월 25만 9천 명, 3월 26만 9천 명, 4월 26만 9천 명 늘면서 4개월 연속 20만 명 후반대를 기록했습니다.

업종별로 보면 서비스업에서 2.6%, 28만 4천 명 늘어 전체 증가세를 주도했습니다.

보건복지업(11만 7천 명)에서 가장 큰 폭으로 늘었고, 숙박음식업(5만 4천 명), 사업서비스업(2만 6천 명), 전문과학기술업(2만 3천 명) 등 대부분 산업에서 증가세가 지속됐습니다.

이와 달리 제조업은 0.2%, 8 천명 줄어 11개월 연속 감소세를 보였습니다.

전자·통신, 식료품, 기타 운송장비 등에서 가입자가 늘었지만, 금속가공, 섬유제품, 고무·플라스틱 등에서 감소했습니다.

건설업은 8만 8천 명 줄면서 33개월 연속 감소세를 기록했습니다.

다만, 감소 폭은 축소되는 추세입니다.

연령별로는 30대(8만 8천 명)·50대(4만 7천 명)·60세 이상(20만 6천 명)은 가입자가 증가했습니다.

반면, 29세 이하(6만 4천 명)와 40대(7천 명)는 인구 감소 등 영향으로 고용보험 상시가입자가 줄었습니다.

천경기 노동부 미래고용분석과장은 "청년 가입자 수는 2022년 9월 이후 44개월 연속 감소하고 있다"며 "인구 감소와 2024년 5월 이후 청년 고용률 하락의 영향"이라고 설명했습니다.

남성 가입자는 865만 4천 명으로 지난해 동월 대비 8만 6천 명, 여성 가입자는 715만 4천 명으로 18만 3천 명 증가했습니다.

(사진=연합뉴스)
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