민주, 강원도에서 선대위 첫 회의…"도민 눈 번쩍 뜨일 발전 약속"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 11일 강원 춘천시 스카이컨벤션에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 우상호 강원도지사 예비후보에게 마이크를 건네고 있다.

6·3 지방선거를 앞두고 중앙선거대책위원회 체제로 전환한 민주당은 오늘(11일) 강원 춘천에서 첫 선대위 회의를 열고 본격적인 선거전에 돌입했습니다.민주당은 이란 전쟁 등 글로벌 복합위기 상황을 거론하며 이재명 정부의 안정적인 국정 운영을 위해 지방 권력 역시 여당에 힘을 실어줘야 한다고 강조했습니다.보수세가 강한 접경지 강원도에서부터 승기를 굳혀 전국 판세를 주도하겠다는 전략이 깔린 것으로 풀이됩니다.특히 민주당의 이번 지방선거 '1호 공천' 대상이었던 우상호 강원지사 후보를 두고는 '이재명 대통령이 보낸 사람'이라고 치켜세우면서, '여당 프리미엄'을 앞세워 강원 발전의 적임자임을 부각했습니다.정청래 대표는 이날 회의에서 "오늘 만난 춘천의 한 카페 사장님께 '그간 좋지 않았던 강릉 쪽 민심이 민주당 쪽으로 좋아진 것 같다'는 얘기를 드렸더니 동의하셨다"며 "이곳 강원도에 부는 '파란 바람'이 전국적으로 상당히 좋은 영향을 미치기를 기대한다"고 강조했습니다.정 대표는 "선대위 발족 후 첫 회의 장소로 강원도를 선택한 이유는 이번 지방선거를 통해 강원도민들께서 '눈이 번쩍 뜨일 만큼' 강원도를 발전시키겠다고 약속드리기 위함"이라며 "민주당 1호 공천자인 우 후보에 대한 당의 신뢰와 기대를 보여드리겠다"고 말했습니다.우 후보가 이재명 정부 초대 정무수석이자, 민주당의 4선 의원 출신이란 점을 언급한 뒤 "대통령이 보낸 남자, 여당의 힘 있는 후보 우상호가 강원도를 힘있게 발전시킬 것"이라고도 말했습니다.정 대표는 이번 지방선거에 맞춰 전국 곳곳을 돌며 현장 민심 청취에 공을 들이고 있습니다.다만 이날 회의에선 최근 영남권을 중심으로 한 보수 결집 움직임을 의식한 듯, 보수 진영을 겨냥한 수위 높은 현안 발언은 삼가는 모습이었습니다.그는 12·3 비상계엄 당일, 국회에 충돌한 장갑차를 막아선 시민 유충원 씨를 소개하면서 "이번 선대위에 12·3 비상계엄 내란을 극복했던 시민의 시선으로 민심을 전달하기 위해 선대위에 추가로 위촉했다"고 전하기도 했습니다.마이크를 이어받은 우 후보는 "이란전쟁 등 복합 위기를 잘 돌파하기 위해 열심히 노력하는 이재명 정부에 힘을 실어줘야 한다"며 "민주당 후보들이 당선돼야만 전국적인 지방 균형 발전이 성공적으로 이뤄질 수 있다"고 말했습니다.그러면서 "지난 4년간 2년 연속 마이너스 성장을 거뒀던 강원도, 인구 유출로 소멸 위기에 직면한 강원도에 새로운 변화가 필요하고 리더십 교체가 필요하단 요구가 강원 전 지역에서 들끓고 있다"며 "대통령이 보낸 사람인 저는 이 문제를 해결할 설계도를 가지고 왔다. 자신 있다"고 목소리를 높였습니다.정 대표를 비롯한 당 지도부는 선대위 첫 회의에 이어 강원 공천자대회도 함께 이어갔습니다.오후에는 서울 여의도 중소기업중앙회에서 정원오 서울시장 후보 등이 참석한 가운데 서울 공천자대회를 열 예정입니다.(사진=연합뉴스)