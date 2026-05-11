[날씨] 오후부터 전국 곳곳 비…예상 강수량 최대 60㎜

오늘(11일)은 우산 챙겨 나오셔야겠습니다.



전국 곳곳에 비가 내리겠습니다.



오후에 중부와 전북, 경북 지역부터 비가 시작돼 내일 새벽이면 전국으로 확대되겠고요.



내일 오후가 되면서 비는 서서히 그치겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보겠습니다.



서울과 인천, 경기 북부 지역에 5~10mm, 경기 남부와 강원 내륙 산지에 5~20mm, 충청 지역에 10~50, 호남 지역에 10~60, 영남과 제주 지역에 5~40mm의 비가 예상되고요.



강원 동해안에는 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다.



비는 소강 상태를 보일 때가 더 많겠지만 비가 내릴 때는 돌풍과 천둥 번개를 동반하면서 요란하게 내리겠고요.



또, 중부 내륙을 중심으로는 싸락 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



비가 오기 전까지 대기의 건조함이 계속되겠습니다.



화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 중부와 전북, 경북 지역에는 순간 초속 15m 내외의 강한 바람이 불어들 때 있겠고요.



서해 중부 먼바다에서는 물결이 높게 일겠습니다.



낮 기온 한번 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 21도, 대구 26도로 평년과 비슷하거나 다소 높겠습니다.



수요일에는 강원 내륙과 산지에, 목요일에는 영동 지역에 비 예보가 나와 있고요.



주 후반으로 가면서 날은 점점 더워지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)