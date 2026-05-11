뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"송도 화물차 주차장 6월 개장"…"주민 안전 대책 먼저"

송인호 기자
작성 2026.05.11 12:42 조회수
PIP 닫기
<앵커>

인천 송도 9공구에 조성된 화물차 주차장이 오랜 법적 공방 끝에 이르면 다음 달 개장합니다. 인천경제자유구역청이 소음과 매연, 주민 안전 등을 이유로 주차장 건축물의 사용 승인을 내주지 않았었는데, 인천항만공사가 소송을 제기해서 최종 승소했습니다.

송인호 기자입니다.

<기자>

송도 9공구 아암물류 2단지에 조성된 화물차 전용 주차장입니다.

인천항 등을 오가며 컨테이너 화물을 실어 나르는 대형 화물차 300~400대를 수용할 수 있습니다.

그런데 준공된 지 3년이 넘었는데도 주차장은 텅 비어 있고, 주변 도로를 따라 불법 주정차한 화물차들이 쉽게 발견됩니다.

인천경제자유구역청이 소음과 매연, 주민 안전 등을 이유로 주차장 사무실로 쓸 임시 건축물의 사용 승인을 내주지 않아 벌어진 일입니다.

인천항만공사가 2년 전 인천경제청을 상대로 소송을 제기했고 1, 2심에 이어 지난해 10월 대법원에서도 최종 승소했습니다.

인천항만공사는 화물차 주차장 부족이 심각해 즉시 주차장을 개장해야 한다는 입장입니다.

[이민호/인천항만공사 물류지원실장 : 인천항에 (컨테이너 화물을) 운송하기 위해서 이제 차주들이 실제로 (화물차를) 댈 데가 없으니 그렇게 불법으로 지금 대고 있는 상황입니다. 이 분들이 뭐 정식으로 (주차장을) 받고 싶어 하고….]

반면, 인천경제청은 임시 건축물의 용도가 분명치 않다며 인천항만공사에 거듭 보완을 요구하고 있습니다.

화물차 주차장 인근에 사는 아파트 단지 주민 반발도 풀어야 할 숙제입니다.

[김윤진/인천 연수구 송도동 주민 : 아기들이 많이 키우는 집 자체 주거 단지에 있는 데는 아무래도 아이들 때문에 (화물차 주차장이) '좀 멀리 떨어졌으면 좋겠다' 이거죠.]

인천항만공사는 이르면 다음 달 경쟁 입찰 방식으로 306명의 화물차주를 무작위 추첨해 본격적인 주차장 운영에 들어갈 계획입니다.

하지만 주민 반발 등을 이유로 인천경제청이 임시 건축물의 사용 승인을 내주지 않으면 주차장 개장은 하반기로 미뤄질 수 있습니다.

(영상취재 : 임동국)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
송인호 기자 사진
송인호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지