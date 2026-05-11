[자막뉴스] 촬영 기자 발 헛디뎌 떨어지는데…한동훈 '무신경' 논란 영상 보니

부산 북갑 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 출마 기자회견 도중 카메라 기자가 무대에서 추락했는데도 무신경했다는 논란이 일자 사고를 인지하지 못했다고 해명했습니다.



지난 9일 오후 부산 구포시장 인근 쌈지공원에서 열린 기자회견 현장.



한 후보가 단상에 오르던 중, 후보의 동선을 촬영하던 언론사 카메라 기자가 뒷걸음질을 치다 무대 아래로 떨어지는 사고가 발생했습니다.



카메라 기자가 추락한 뒤, 한 후보는 잠시 고개를 돌려 응시했습니다.



이후 기자회견을 이어갔는데, 이 장면이 담긴 영상이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산하면서, 누리꾼들 사이에서는 "사람이 눈앞에서 떨어졌는데 걱정하는 기색이 없다"며 한 후보의 대응이 적절치 못했다는 비판이 제기됐습니다.



논란이 커지자 한 후보 측은 어제 입장문을 내고 "해당 기자가 넘어지는 것을 인지하지 못했으며 이는 영상에서도 확인 가능하다"고 해명했습니다.



이어 "상황 발생 직후 한 후보는 사회자에게 상황을 확인했고, 현장에서 '괜찮다'는 답변을 들은 후 기자회견을 진행했다"고 덧붙였습니다.



또 "회견 이후에도 해당 기자의 상태를 별도로 확인하며 소통했다"고 강조했습니다.



한 후보 측은 "선거기간 악의적인 허위 사실 유포는 엄벌 대상이며, 악의적인 허위 사실 유포에 대해선 법적 조치할 예정"이라고 밝혔습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 이의선/ 디자인: 양혜민/ 제작: 디지털뉴스부)