[에디터픽] 100년째 풀리지 않는 미스터리…끝나지 않은 '죽음의 노래'

성악가 윤심덕과 윤심덕의 연인이자 천재 극작가인 김우진의 스토리를 다룬 영화 '사의 찬미'입니다.



영화에서처럼 윤심덕은 1926년 8월 1일 일본 오사카에서 노래 '사의 찬미'를 녹음했습니다.



그리고 사흘 뒤 귀국길에 김우진과 함께 바다로 몸을 던졌습니다.



애절한 곡조, 염세적인 가사에 두 사람의 비극적인 결말까지, '사의 찬미' 음반은 1만 3천 장이 팔리며 당시로서는 폭발적인 판매고를 기록했습니다.



'두 사람이 살해됐다', '죽은 게 아니라 함께 로마에 있다'는 여러 추측과 가설이 제기된 가운데 30~40년대에는 추모곡과 리바이벌 곡이 발표됐고, 1969년 영화 '윤심덕'을 시작으로 두 사람의 얘기는 다양한 장르로 재탄생했습니다.



[김현옥/한국문화예술위원회 학예연구사 : (윤심덕과 김우진은) 실존 인물이긴 하지만 이들을 둘러싼 풍문이라든지 가설이라든지 이런 게 너무 많고 기록도 굉장히 공백이 많거든요. 그래서 이렇게 다양한 연극이나 뮤지컬이나 소설로 재탄생되는 것이 아닐까. ]



사의 찬미 녹음 100년을 맞아 원곡에서 파생된 모든 작품을 한 자리에서 감상할 수 있는 전시가 마련됐습니다.



원곡과 가사지부터 최근 나온 뮤지컬까지, 사의 찬미가 어떻게 변주됐나에 초점이 맞춰져 있습니다.



[김현옥/한국문화예술위원회 학예연구사 : (두 사람의 스토리가) 어떻게 예술적으로 승화되고 우리의 소중한 문화적인 자산으로 축적되고 있는지 그런 부분들에 주목을 했고. ]



사의 찬미 음반 뒷장에 찬송가 '부활의 노래'가 담긴 이유 등 아직도 풀리지 않은 의문들 속에서 시대마다 새로운 서사로 확장된 '사의 찬미'를 확인할 수 있습니다.



'사의 찬미' 녹음 100년…끝나지 않은 변주 (2026.05.09 8뉴스)



(취재 : 김경희, VJ : 오세관, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 강유라, 자료제공 : 한국문화예술위원회·아르코예술기록원·한국대중음악박물관·한국음반아카이브연구소·한국영상자료원·(재)현담문고·눈빛출판사·김세현·이준희·이경호, 제작 : 디지털뉴스국)