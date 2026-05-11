문체부, K리그 심판 신뢰 회복 방안 논의한다

▲ 서울월드컵경기장 잔디 모습

프로축구의 성장에 발맞춰 심판 판정의 신뢰도를 높이고 경기장 잔디 품질을 개선하는 등 리그의 '내실'을 다지기 위한 정책 논의가 본격화됩니다.문화체육관광부는 최휘영 장관이 오늘(11일) 오후 국립현대미술관 서울관에서 프로축구 성장위원회(이하 성장위) 전체 회의를 열고, 리그의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 과제와 정책 방향을 점검할 예정입니다.이번 회의는 지난 2월 발족한 성장위가 그동안 인적자원, 기반 조성, 산업화 등 3개 분과에서 논의해 온 현장의 목소리를 종합하고 이를 정책 과제로 발전시키기 위해 마련됐습니다.인적자원 분과에서는 K리그 심판 판정의 신뢰 회복을 핵심 과제로 다룹니다.심판통합관리시스템 구축과 반자동 오프사이드 판독 기술의 시범 도입을 검토하는 한편, 심판 교육 및 평가 체계 개선과 비디오 판독(VAR) 교육 확대를 통해 판정의 일관성과 신뢰도를 동시에 높이는 방안을 제시할 예정입니다.기반 조성 분과에서는 잔디 품질 개선 방안을 중점적으로 논의합니다.경기장 잔디 상태가 선수들의 경기력은 물론 팬들의 관람 경험에 직결되는 만큼, 전문 장비와 인력 확보, 관리 기준 강화 등 경기장 관리 체계를 전반적으로 정비하는 방안을 살펴봅니다.산업화 분과에서는 경기장을 구단 수익성을 제고하고 팬 경험을 확장하는 핵심 거점으로 활용하는 방안에 머리를 맞댑니다.비경기일 수익 모델 발굴, 식음료(F＆B) 및 기념품 판매 공간 확대, 복합 체험 공간 조성 등을 통해 경기장 활용도를 높여 구단의 자생력을 강화하는 과제를 도출합니다.이와 함께 중계 품질 개선과 데이터 기반의 온라인 콘텐츠 확대 방안도 함께 다룰 계획입니다.(사진=연합뉴스)