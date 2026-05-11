이 대통령 "동학농민혁명, 대한민국 민주주의의 첫 발걸음"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 동학농민혁명 132주년인 오늘(11일), "사람답게 사는 세상, 모두가 잘사는 대동세상을 꿈꾸며 부당한 권력에 항거하던 동학농민혁명의 정신은 우리의 가슴 속에 꺼지지 않는 등불이 됐다"고 강조했습니다.이 대통령은 최휘덕 문화체육관광부 장관이 대독한 제132주년 동학농민혁명 기념식 축사에서 "백성이 나라의 근본이자 주인임을 일깨운 동학농민혁명은 대한민국 민주주의의 위대한 첫 발걸음"이라며 이같이 밝혔습니다.그러면서, "독립운동과 4.19혁명, 5.18 민주화 운동을 거쳐 '촛불혁명'과 '빛의 혁명'으로 면면히 이어져 온 그 정신은, 오늘날 대한민국을 세계가 주목하는 '모범적 민주주의 국가'로 활짝 꽃피운 원천이 됐다"고 덧붙였습니다.이어 "국민주권정부 또한 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아 있다"며, "정부는 국민이 나라의 진정한 주인으로서 정당한 권리를 누리고 성장의 결실을 함께 나누는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 온 힘을 다하겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 또, "소외된 이웃 없이 누구나 공정한 기회를 누리며 '다 함께 잘사는 나라', 우리가 마주한 격차를 뛰어넘어 더 발전되고 성숙한 민주주의를 이루는 '국민이 주인인 나라' 대한민국을 국민 여러분과 함께 만들어 가겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)