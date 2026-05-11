[자막뉴스] '왕년의 전문직' 회계사·변호사도 '구직난'…"청춘 올인해 공부했는데 억울해!" 절규

공인회계사 시험을 통과했지만 정식 자격을 얻기 위한 실무 수습처를 찾지 못한 '미지정 회계사' 수가 1년 새 2.5배 급증한 걸로 나타났습니다.



변호사 시장에서도 변호사 채용공고 및 로펌이 채용하는 변호사 수가 최근 4년간 약 20%가량 줄었습니다.



AI로 인한 기술 발전이 회계사, 변호사 등 전문직 화이트칼라들의 일감을 빠르게 잠식하고 있다는 통계입니다.



이화여대 권세원 경영학부 교수에 따르면 2025년도 공인회계사 최종 합격자 중 지난달 말 기준 미지정 회계사는 178명에 달하는 것으로 집계됐습니다.



전년 동기 대비 2.5배 증가한 수치입니다.



2019년부터 2025년까지 남아있는 누적 미지정 회계사 320명 중 약 80%가 작년과 재작년에 집중됐습니다.



현재 파트타임이나 인턴 형태로 있는 인원도 111명에 달해 여름이면 추가적으로 미지정 인원이 늘어날 것으로 예상됩니다.



여기에 올 가을 2026년도 최종 합격자 1천150명이 쏟아지면 향후 미지정 인원은 기하급수적으로 누적될 수 있다는 전망입니다.



AI 기술 발전에 따른 회계업계의 인력 구조 변화가 이 같은 현상의 이유로 작용했다는 게 업계의 분석입니다.



1~3년 차 주니어 회계사들이 주로 했던 전표 대사, 단순 데이터 입력 및 검증 등 업무가 AI 자동화로 상당 부분 빠르게 대체되고 있기 때문입니다.



특히 회계감사의 경우 저가수임 경쟁도 치열해 인건비를 줄이기 위해 AI를 적극 도입하는 추세라고 업계 관계자는 전했습니다.



변호사 업계도 사정은 비슷합니다.



기존 판례, 법령 리서치를 하는 게 신입 변호사들의 주요 업무였는데 AI가 이를 대체하고 있기 때문입니다.



리서치를 대신해 주는 제미나이, 클로드 등 AI 서비스 수준이 하루가 다르게 발전하면서 구직에 어려움을 겪는 신규 변호사 숫자가 더 늘 수밖에 없다는 전망이 나옵니다.



실제 대한변협 취업정보센터에 따르면 2021년 3천895건이던 변호사 채용공고는 지난해 3천167건으로 약 18.7% 감소했습니다.



변호사시험에 합격하고도 6개월 실무 수습처를 찾지 못해 대한변협 합격자 연수에 등록하는 변호사 수도 6월 기준 2023년 229명에서 2024년 287명, 2025년 342명으로 늘었습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)