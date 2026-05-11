송언석 "집 있는 사람은 세금 폭탄, 집 없으면 월세 폭탄"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 장동혁 대표

국민의힘 송언석 원내대표는 오늘(11일) 이재명 정부의 부동산 정책에 대해 "집 있는 사람은 세금 폭탄, 집 없는 사람은 전세 폭파·월세 폭탄을 견뎌야 하는 실정"이라고 비판했습니다.송 원내대표는 오늘 오전 회에서 열린 최고위원회의에서 최근 이 대통령이 '부동산 시장 정상화'를 언급한 데 대해 "도대체 부동산 시장 어느 부분이 정상화됐다는 건지 이 대통령과 더불어민주당은 국민께 납득할 수 있도록 설명해 보기 바란다"라고 말했습니다.'다주택자 양도세 중과'가 재개된 것과 관련해 "세금으로 집값을 잡지 않겠다던 이 대통령의 대선 전 호언장담은 대선 뒤 교묘한 말 바꾸기로 돌아왔고, 결과는 매물 잠김, 거래 절벽, 증여 증가로 나타났다"며 "여기에 이 대통령의 가벼운 SNS와 시장 겁박이 부동산 시장 왜곡에 기름을 부었다"고 비판했습니다.그러면서 "전세난과 월세 급등이 매우 심각한데, 여기에다 추가적인 보유세 강화까지 밀어붙인다면 그야말로 서민들은 부동산 지옥에 빠질 것"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)