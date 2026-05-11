뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

송언석 "집 있는 사람은 세금 폭탄, 집 없으면 월세 폭탄"

유영규 기자
작성 2026.05.11 10:17 조회수
송언석 "집 있는 사람은 세금 폭탄, 집 없으면 월세 폭탄"
▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 오늘(11일) 이재명 정부의 부동산 정책에 대해 "집 있는 사람은 세금 폭탄, 집 없는 사람은 전세 폭파·월세 폭탄을 견뎌야 하는 실정"이라고 비판했습니다.

송 원내대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 최근 이 대통령이 '부동산 시장 정상화'를 언급한 데 대해 "도대체 부동산 시장 어느 부분이 정상화됐다는 건지 이 대통령과 더불어민주당은 국민께 납득할 수 있도록 설명해 보기 바란다"며 이같이 말했습니다.

그는 전날 '다주택자 양도세 중과'가 재개된 것과 관련, "세금으로 집값을 잡지 않겠다던 이 대통령의 대선 전 호언장담은 대선 뒤 교묘한 말 바꾸기로 돌아왔고, 결과는 매물 잠김, 거래 절벽, 증여 증가로 나타났다"며 "여기에 이 대통령의 가벼운 SNS와 시장 겁박이 부동산 시장 왜곡에 기름을 부었다"고 비판했습니다.

그러면서 "전세난과 월세 급등이 매우 심각한데, 여기에다 추가적인 보유세 강화까지 밀어붙인다면 그야말로 서민들은 부동산 지옥에 빠질 것"이라고 주장했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지