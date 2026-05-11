정점식, 민주당에 '공소 취소' 관련 3대3 토론 제안

▲ 국민의힘 정점식 정책위의장 (오른쪽)

국민의힘 정점식 정책위의장이 민주당이 추진하는 이른바 '조작 기소 의혹 특검범'과 관련해 3대3 공개 토론을 제안했습니다.정 의장은 오늘(11일) 오전 최고위원회의에서 "이재명 대통령이 본인에 대한 재판을 두고 조작 기소 사법 살인이라는 극단적 표현까지 동원하고 있다"며 "대통령이 본인에 대한 재판과 수사를 정치적 프레임으로 몰아가며 검찰 수사와 사법 절차 자체를 부정하는 듯한 발언을 이어가는 모습에 국민적 우려가 크다"고 지적했습니다.정 의장은 "더불어민주당이 밀어붙이는 공소 취소 특검법의 실체는 단 하나로 귀결된다"며 "바로 이재명 대통령을 위한 맞춤형 면죄부라는 점"이라고 주장했습니다.이어 "양당 원내대표·정책위원장·원내수석부대표가 참여하는 공소 취소 특검법 3대3 공개 토론을 즉각 개최하자"고 제안했습니다.정 의장은 "민주당이 '이재명 면죄부법'이 아니라고 주장하고 있다면 토론을 하지 않은 이유가 없을 것"이라며 "국민 앞에 당당히 나오라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)