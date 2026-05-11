이지훈♥아야네, 사과에도 냉담한 여론…"'무염 육아'라더니 짬뽕을?"

가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈과 일본인 아내 아야네 부부가 '무염 육아' 논란 이후 거듭 해명과 사과에 나섰지만, 여론은 좀처럼 가라앉지 않는 분위기다.



특히 최근 유치원 교사의 고충을 풍자한 개그우먼 이수지의 콘텐츠가 큰 공감을 얻고 있는 상황과 맞물리며, 일부 누리꾼들은 "왜 논란이 되는지 핵심을 여전히 이해하지 못하는 것 같다"는 반응을 보이고 있다.



논란은 아야네가 최근 자신의 SNS에 "루희는 아직 무염하는 아기라 과자도 떡뻥만 먹고 비타민 사탕도 안 먹였는데 어린이집 가방에서 사탕 껍질이 발견돼 충격이었다"는 글을 올리면서 시작됐다.



이후 온라인상에서는 "개인의 육아 철학은 존중하지만 공개 SNS에 올린 방식은 어린이집 저격처럼 보일 수 있다"는 지적이 이어졌다. 특히 최근 학부모와 교사 간 갈등 문제가 사회적 이슈로 떠오른 가운데, 교사들에게 부담을 줄 수 있는 행동이었다는 반응도 적지 않았다.



논란이 커지자 아야네는 "모든 아이가 무염을 해야 한다고 생각하지 않는다", "누구에게 피해를 준 것도 아니고 그냥 속상한 마음이었다. 어린이집 선생님들께 죄송하다"며 사과했다. 지난 10일에는 세 번째 입장문까지 올리며 "일본에서는 '충격'이라는 표현을 비교적 가볍게 사용한다", "문화 차이에서 비롯된 표현이었다"고 설명했다.



남편 이지훈 역시 SNS에 "우리 루희는 무염(염색도 하지 않습니다). 유난 떨어 죄송합니다"라는 글을 남겼다. 하지만 일부 누리꾼들은 해당 표현이 논란을 비꼬는 듯한 뉘앙스로 읽힌다며 불편하다는 반응을 보이기도 했다.



논란이 쉽게 가라앉지 않는 데에는 이들 부부의 과거 육아 방식 논란도 다시 언급되고 있기 때문이다.



앞서 이지훈·아야네 부부는 자신들의 유튜브 채널을 통해 공개한 콘텐츠에서 아이에게 짬뽕을 먹이는 모습이 포착된 바 있다. 이에 누리꾼들은 "짬뽕을 먹이면서 무염을 강조하는 건 모순적으로 보인다"는 반응을 내놨다. 또 아이가 생후 2개월이었을 당시, 이지훈이 아기를 안은 채 일본 명절 음식인 튀김 요리를 준비하는 주방에 함께 있는 모습 역시 "매우 위험해 보였다"는 비판을 받은 바 있다.



이를 본 일부 누리꾼들은 "양육 원칙은 부모가 지키는 거지 어린이집 교사들에게 요청할 일은 아니다", "육아 철학 자체보다 공개적인 방식이 문제로 보인다" 등의 반응을 보였다.



한편 이지훈과 아야네는 2021년 14세 나이 차를 극복하고 결혼했으며 슬하에 딸을 두고 있다. 최근에는 둘째 임신 소식을 전해 응원을 받기도 했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)