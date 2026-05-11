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장동혁 "공소 취소 자체가 자살골…선거로 심판해야"

박찬범 기자
작성 2026.05.11 10:13 조회수
장동혁 "공소 취소 자체가 자살골…선거로 심판해야"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(11일) 더불어민주당이 추진하는 이른바 '조작 기소 의혹 특검법'과 관련해 "이재명이 자기 범죄를 지우기 위해 무슨 짓을 하고 있는지 온 국민이 똑똑히 다 알고 있다"며 "공소 취소 자체가 자살골"이라고 말했습니다.

장 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 덕분에 온 국민이 법률 전문가가 됐다"며 "아무리 공소 취소 빌드업해 봐야 소용없다"고 비꼬았습니다.

이어 "이번 선거는 이재명의 범죄 지우기를 막는 선거"라며 "주권자의 분노로 이재명을 심판해야 한다"고 주장했습니다.

장 대표는 최근 이 대통령이 SNS에 "검찰의 조작 기소를 통한 사법 살인, 테러범을 동원한 흉기 살인, 조작 언론을 동원한 명예 살인. 이 위중한 3대 살해 위협으로부터 국민이 저를 살려주셨다"고 쓴 것과 관련해 "이재명은 본인 범죄 수사했다고 '사법 살인'이라고 한다. 본인 비리 보도했다고 '명예 살인'이라고 한다. 이런 게 바로 '억까'(억지로 비난하는 것)"라고 주장했습니다.

그러면서 "이재명이 하는 검찰 해체, 법원 파괴, 공소 취소는 사법 살인을 넘어 사법 학살이다. 대통령 권력으로 기자 겁박하는 것이야말로 명예 살인이다. 국민은 '공소 취소 뭔지도 몰라요'라고 무시하는 것이 온 국민을 짓밟는 명예 학살"이라고 덧붙였습니다.

정점식 정책위의장은 오늘 더불어민주당을 향해 "양당 원내대표, 정책위의장, 원내수석부대표가 참여하는 공소 취소 특검법 3대 3 공개 토론을 즉각 개최하자"고 공식 제안했습니다.

(사진=연합뉴스)
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