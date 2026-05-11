중동전쟁에도 반도체 '슈퍼사이클'…이달 초 수출 43.7%↑, 5월 역대 최대

▲ 지난 12일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습

중동 전쟁 여파에도 반도체 슈퍼 사이클에 힘입어 이달 초 수출이 40% 넘게 증가하며 5월 기준 역대 최대를 기록했습니다.국제 유가 상승과 고환율 영향으로 에너지 수입 부담은 커진 것으로 나타났습니다.11일 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 184억 달러로, 지난해 같은 기간보다 43.7% 증가했습니다.이는 5월 1∼10일 기준 역대 최대치입니다.종전 최고 기록은 2024년 168억 달러였습니다.조업일수는 지난해와 같은 5일이었고, 이를 반영한 일평균 수출액은 36억 9천만 달러로 43.7% 증가했습니다.품목별로는 반도체 수출이 85억 달러로 149.8% 뛰었습니다.5월 1∼10일 기준 역대 최대입니다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 46.3%로, 1년 전보다 19.7%포인트 상승했습니다.컴퓨터 주변기기 수출도 382.8% 치솟았고, 석유제품 수출 역시 2.4% 증가했습니다.반면 승용차 수출은 -26.0%, 철강제품 수출도 -3.2%로 감소했습니다.국가별로는 중국(81.8%), 베트남(89.3%), 미국(17.9%), 타이완(96.7%), 유럽연합(11.3%) 등 주요 시장 수출이 일제히 증가했습니다.중국·베트남·미국 등 상위 3개국 비중은 전체의 55.3%를 차지했습니다.같은 기간 수입액은 167억 달러로 14.9% 증가했습니다.품목별로는 원유(7.9%), 반도체(41.4%), 반도체 제조장비(129.7%), 석유제품(100.8%) 등의 수입이 늘었고, 기계류(-1.9%)는 감소했습니다.특히 원유·가스·석탄 등 에너지 수입액은 지난해보다 8.9% 증가했습니다.중동 전쟁에 직접적 영향을 받는 원유 수입액은 1∼10일 기준 2월 20억 달러, 3월 23억 달러, 4월 28억 달러로 증가한 데 이어 이달에도 28억 달러 수준을 유지했습니다.국제 유가 상승과 원/달러 환율 강세 영향이 반영된 것으로 분석됩니다.국가별 수입은 중국(28.8%), 미국(22.9%), 유럽연합(45.3%), 사우디아라비아(19.6%), 일본(7.2%) 등에서 증가했습니다.수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 17억 달러 흑자를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)