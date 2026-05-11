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[자막뉴스] '광주 여고생 살인' 피의자 추정 인물 신상 퍼져…"생긴 건 멀쩡하다?" 외모 품평에 집중

김태원 기자
작성 2026.05.11 10:54 조회수
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광주 여고생 살인사건 피의자의 신상을 공개한다며 특정 남성의 얼굴과 이름을 공개한 글이 온라인에 무차별로 퍼지고 있는 가운데, 이를 두고 '외모 품평'이 이어져 논란입니다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 광주 여고생 살인사건 피의자 장 모 씨라며 올라온 얼굴 사진이 빠르게 퍼졌습니다.

광주 월계동에 거주하는 24세 장 모 씨라는 남성의 학생 시절 사진과 최근 사진이 공개됐는데, 한 커뮤니티에 올라온 게시글에는 1천 개가 넘는 댓글이 달렸습니다.

이 중 "잘 생겼네"라는 댓글에는 1천 개 이상 추천이 달렸고, "멀쩡하게 생겼다", "인물도 좋은데 이해가 안 간다"라는 반응도 있었습니다.

또 다른 커뮤니티엔 "뉴스 기사에 얼굴이 가려졌는데도 눈은 예쁘더라"는 댓글도 작성됐습니다.

일면식 없는 여고생을 살해한 흉악 범죄에 대한 문제점보다 외모에 관심을 둔 반응이 주를 이루자 비판도 이어졌습니다.

한 누리꾼은 "김소영 사건을 겪어도 잘 생겼다, 예쁘다라며 범죄자들 외모 평가를 하는 사람들은 학습능력이 없다고 봐야 한다"고 주장하기도 했습니다.

앞서 장 씨는 지난 5일 광주에서 10대 여고생에게 흉기를 휘둘러 숨지게 하고, 또 다른 남고생에게도 흉기를 휘둘러 살인과 살인미수 혐의로 구속됐습니다.

경찰은 신상공개위원회 심의를 거쳐 장 씨의 신상을 공개하기로 결정했지만, 장 씨가 거부 의사를 밝히면서 유예 기간을 거쳐 오는 14일 신상을 공개할 예정입니다.

(취재 : 김태원, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)
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