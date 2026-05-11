중동전에도 반도체 맹활약…이달 초 수출 43.7%↑, 5월 역대 최대

▲ 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습

중동 전쟁 여파에도 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 이달 초 수출이 40% 넘게 증가하며 5월 기준 역대 최대를 기록했습니다.국제 유가 상승과 고환율 영향으로 에너지 수입 부담은 커진 것으로 나타났습니다.오늘(11일) 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 184억 달러로, 지난해 같은 기간보다 43.7% 증가했습니다.이는 5월 1∼10일 기준 역대 최대치로, 종전 최고 기록은 2024년 168억 달러였습니다.조업일수는 지난해와 같은 5일이었고, 이를 반영한 일평균 수출액(36억 9천만 달러)도 43.7% 증가했습니다.품목별로는 반도체 수출이 85억 달러로 149.8% 뛰었습니다.5월 1∼10일 기준 역대 최대입니다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 46.3%로, 1년 전보다 19.7%포인트(p) 상승했습니다.컴퓨터 주변기기 수출도 382.8% 치솟았고, 석유제품(2.4%) 수출 역시 증가했습니다.같은 기간 수입액은 167억 달러로 14.9% 증가했습니다.수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 17억 달러 흑자를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)