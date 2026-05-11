'총파업 D-10' 삼성전자, 노사 오늘부터 이틀간 사후조정 돌입

▲ 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 투쟁 결의대회

삼성전자 노사가 오는 21일로 예정된 총파업을 앞두고 정부의 중재로 대화 테이블에 앉습니다.총파업 전 사실상 마지막 기회가 될 중앙노동위원회 사후조정 절차를 통해 노사는 성과급 재원과 지급 기준에 대해 담판을 벌입니다.삼성전자 노사는 오늘(11일)과 내일 이틀간 사후조정 절차를 통해 협상을 재개합니다.사후조정은 조정이 종료된 뒤 노동쟁의 해결을 위해 노사 동의하에 다시 실시하는 조정 절차입니다.중앙노동위원회가 중재자 역할을 맡아 교섭을 진행합니다.사후조정을 통해 조정안이 도출되면 단체협약과 같은 법적 효력을 지닙니다.삼성전자 노사는 지난 2∼3월 진행된 조정에서 합의에 이르지 못해 조정 중지가 결정됐으나, 고용노동부 설득에 사후조정 절차로 다시 대화에 나서게 됐습니다.노측에서는 초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장과 이송이 부위원장, 김재원 정책기획국장 등이 참석할 예정입니다.노사가 다시 협상 테이블로 복귀했지만, 결과를 낙관할 수는 없는 상황입니다.노조는 성과급 상한 폐지와 영업이익 15%의 성과급 배분을 요구하고 있습니다.올해 삼성전자 영업이익이 300조 원으로 예상되는 상황에서 반도체 부문 임직원 1인당 6억 원에 가까운 성과급을 달라는 것입니다.사측은 특별 포상으로 경쟁사를 뛰어넘는 최고 수준의 보상을 하겠다면서도 성과급 상한 폐지를 제도화하는 것은 받아들일 수 없다는 입장입니다.이번 사후조정마저 결렬될 경우 삼성전자 창사 2번째 파업이 현실화할 수 있습니다.앞서 2024년에도 삼성전자에서 파업이 발생한 적이 있지만, 당시 파업을 주도한 전국삼성전자노동조합의 조합원 수가 3만 2천여 명으로 파업 참여자도 전체 15% 수준이어서 실제 생산 차질은 크지 않았습니다.그러나 이번에는 초기업노조의 조합원 수가 7만 3천 명에 달하고, 파업 참여 인원도 3만~4만 명에 달할 것이라는 예상이 나오고 있습니다.이에 따라 노조가 오는 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 총파업을 강행할 경우 파업 피해가 수십조 원에 달할 것이라는 분석이 제기됩니다.글로벌 투자은행 JP모건은 최근 보고서에서 이번 파업으로 삼성전자의 연간 영업이익이 40조 원 넘게 감소할 수 있다고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)