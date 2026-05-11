강성연, 재혼 고백 후 남편 공개…"기적 같은 사람 만났다"

배우 강성연이 재혼 사실과 함께 남편을 공개하며 근황을 전했다.



강성연은 지난 10일 자신의 소셜미디어를 통해 여러 장의 사진과 함께 장문의 글을 게재했다. 공개된 사진에는 제주로 보이는 자연 속에서 환하게 웃고 있는 강성연과 연인의 모습이 담겼다. 두 사람은 다정하게 어깨를 맞댄 채 밝은 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.



강성연은 "지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었습니다. 다시 살아날 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신. 당신과 함께 하는 모든 것들이 기적 같다"고 애정을 드러냈다. 이어 "서로를 향한 깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게 그렇게 살아요, 우리"라며 남편을 향한 마음을 전했다.



또 강성연은 "저와 아이들은 참 좋은 분과 함께 새로운 가정을 꾸려서 평범 속 귀한 웃음과 행복을 만들어 나가는 중"이라며 재혼 사실을 직접 알렸다. 그는 "행여나 시끄러워질까 봐 조심스러웠던 지난 시간들이 있었기에 이제야 알려드리는 점 깊은 이해 부탁드린다. 요란하게 알리고 싶지 않은 제 마음도 있지만 현재 제가 어떻게 살아가고 있는지를 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 걸 깨닫고 용기를 내봤다"고 털어놨다.



강성연은 어린이날과 어버이날을 준비하며 많은 생각이 들었다고 밝히기도 했다. 그는 "초등학교 연년생 남자아이 둘의 엄마, 그리고 새롭게 만들어 갈 가정의 아내로서 어떤 마음가짐이어야 할까 고민했다. 결국 가장 중요하고 쉬운 방법은 나 자신의 행복이었다"고 고백했다.



한편 강성연은 2012년 A 씨와 결혼해 두 아들을 품에 안았지만 2022년 이혼했으며, 해당 사실은 2023년 알려졌다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)