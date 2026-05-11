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미중 무역대표, 트럼프 방중 앞두고 13일 한국서 사전협상

유덕기 기자
작성 2026.05.11 09:19 조회수
미중 무역대표, 트럼프 방중 앞두고 13일 한국서 사전협상
▲ 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리

현지시간 오는 14∼15일 열릴 미중 정상회담 직전에 양국 무역 협상 고위급 대표들이 오는 13일 한국에서 회담합니다.

트럼프 대통령의 중국 방문에 동행하는 스콧 베선트 미 재무장관은 방중을 앞두고 한국과 일본을 잇따라 방문할 계획입니다.

베선트 장관은 미국 현지 시간 10일 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "(트럼프) 대통령이 (중국) 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 하는 역사적 정상회담을 앞두고 나는 일련의 회담을 위해 일본과 한국을 방문할 예정"이라고 적었습니다.

이어 "화요일(12일)에는 도쿄에서 다카이치 사나에 총리, 가타야마 사쓰키 재무상 및 기타 정부·민간 부문 대표들과 만나 미일 경제 관계에 대해 논의할 예정"이라고 전했습니다.

베선트 장관은 또 "수요일(13일)에는 서울에 들를 예정"이라고 밝히면서 방한 목적이 "중국의 허리펑 부총리와 회담을 위한 것"이라고 말했습니다.

베선트 장관의 게시글대로라면 미중 정상회담 조율을 위한 베선트 장관과 허 부총리의 사전 회동이 베이징이 아닌 서울에서 열린다는 의미로 풀이됩니다.

중국 측도 미중 사전 협상을 위한 한국 방문 사실을 확인했습니다.

중국 상무부 대변인은 홈페이지를 통해 "중미 양측 협의에 따라 허리펑 중국 국무원 부총리가 12∼13일 한국을 방문해 미국 측과 경제·무역 협상을 진행한다"고 밝혔습니다.

상무부는 "양측은 양국 정상이 부산 정상회담 및 여러 차례 통화에서 이룬 중요한 공감대에 따라 상호 관심의 경제무역 문제에 관한 협상을 진행할 것"이라고 덧붙였습니다.

한편, 베선트 장관 방한 기간 그의 카운터 파트인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 회동할지 여부도 관심을 모읍니다.

다만 한미 협의 일정과 관련한 구체적인 언급은 나오지 않고 있습니다.

베선트 장관은 "경제 안보는 국가 안보다. 그리고 나는 트럼프 대통령의 미국 우선 경제 의제를 증진하려 하는 동안 이번 일련의 회의가 생산적이 될 것을 기대한다"고 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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