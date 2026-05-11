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가족과 청송 주왕산 찾은 초등생 실종…헬기 투입 수색

유영규 기자
작성 2026.05.11 08:45 조회수
가족과 청송 주왕산 찾은 초등생 실종…헬기 투입 수색
▲ 주왕산국립공원

가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 초등학생이 실종돼 당국이 이틀째 수색작업을 벌이고 있습니다.

오늘(11일) 경북소방본부 등에 따르면 전날 오후 가족과 함께 대구에서 출발해 주왕산국립공원 내 사찰을 찾은 A 군(11·초6)은 이후 홀로 주봉으로 등산에 나섰다가 실종됐습니다.

A 군 부모는 휴대전화를 소지하지 않은 채 산행에 나섰던 아들이 상당 시간이 지났음에도 돌아오지 않자 실종 당일 오후 5시 53분 소방 당국에 이러한 사실을 알렸습니다.

이에 소방과 경찰 등은 인력과 장비 등을 동원해 수색작업을 벌였으나 A 군 행방을 확인하지 못했습니다.

또, 실종 이틀째인 오늘 현장에 인력 96명과 헬기 1대, 장비 등을 동원해 수색 작업을 벌이고 있습니다.

키가 145㎝가량에 마른 편인 A 군은 실종 당일 삼성라이온즈 유니폼을 입고 있었던 것으로 전해졌습니다.

당국은 "산행 중 아들이 실종됐다는 보호자 신고가 들어와 합동 수색을 벌이고 있다"며 "아직 별다른 성과는 없는 상황"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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