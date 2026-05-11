최혜진, LPGA 미즈호 오픈 3위…시즌 최고 성적

▲ 티샷 날리는 최혜진

'무관의 여왕' 최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 미즈호 아메리카스 오픈(총상금 325만 달러)에서 올 시즌 최고 성적인 공동 3위에 올랐습니다.최혜진은 오늘(11일) 미국 뉴저지주 웨스트 골드웰의 마운틴 리지 컨트리 클럽(파72)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 3개와 보기 2개를 묶어 1언더파 71타를 쳤습니다.그는 최종 합계 8언더파 280타로 앨리슨 리(미국), 가비 로페스(멕시코), 제니 배(미국)와 어깨를 나란히 했습니다.우승 상금 48만 7천500 달러(약 7억 1천만 원)는 최종 합계 13언더파 275타를 적어낸 세계 랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)에게 돌아갔습니다.준우승은 최종 합계 9언더파 279타를 친 중국의 인뤄닝이 차지했습니다.2022년 LPGA 투어 풀타임 선수로 데뷔한 최혜진은 아직 투어 첫 승을 신고하지 못했지만, 매년 우수한 성적을 이어가고 있습니다.지난해엔 준우승을 두 차례 차지했습니다.올해에도 이번 대회 전까지 9개 출전 대회 중 2개 대회에서 톱10에 이름을 올렸습니다.톱3에 오른 건 시즌 처음입니다.이전까지 시즌 최고 성적은 지난 3월 블루베이 LPGA에서 거둔 공동 5위였습니다.3라운드까지 선두 티띠꾼에게 3타차 뒤진 단독 3위에 올랐던 최혜진은 라운드 초반 선두 경쟁을 펼쳤습니다.4번 홀(파3)과 6번 홀(파5)에서 버디를 잡으며 1위 티띠꾼과 타수 차를 유지했습니다.그러나 최혜진은 전반 막판 흔들렸습니다.7번 홀(파3)에서 보기를 범하더니 9번 홀(파4)에서 다시 보기를 기록하며 전반을 이븐파로 마쳤습니다.최혜진은 11번 홀(파4)에서 버디를 낚았으나 나머지 홀에서 퍼트가 흔들리며 타수를 줄이는 데 실패했습니다.12번 홀(파4)에선 버디 퍼트가 홀을 스치고 지나갔고, 13번 홀(파5)과 16번 홀(파3)에서도 짧은 버디 퍼트를 놓쳤습니다.그는 경기 후 "샷이 완벽하지 않아도 코스 운영을 잘하고 집중하면 좋은 결과를 얻을 수 있다는 것을 배웠다"며 "올 시즌 초반엔 자신감이 넘쳤는데 시즌이 진행될수록 조금 지친 느낌이 있었습니다. 이제부터 다시 시작한다는 마음으로 올 시즌 남은 대회에서 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.신지은은 최종 합계 6언더파 282타로 공동 7위, 유해란은 3언더파 285타로 공동 14위, 윤이나는 1언더파 287타로 공동 20위에 올랐습니다.안나린은 마지막 날 3타를 줄이면서 이븐파 288타로 공동 25위를 기록했고, 황유민은 1오버파 289타로 공동 34위, 최운정은 4오버파 292타로 공동 45위에 이름을 올렸습니다.강민지는 공동 50위(5오버파 293타), 고진영은 공동 52위(6오버파 294타)에 그쳤습니다.티띠꾼은 지난해에 이어 2연패를 달성했고 올 시즌 2승째를 거두며 다승왕 경쟁에 뛰어들었습니다.올 시즌 3승을 거둔 세계 랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 이번 대회에 출전하지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)