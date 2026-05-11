류지혁, 만루포 포함 6타점…삼성 7연승 질주

<앵커>



프로야구 삼성이 시즌 두 번째 7연승을 질주했습니다. 류지혁이 만루포 포함 6타점을 쓸어담으며 팀의 승리를 이끌었습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



삼성은 프로 데뷔 14년 만에 생애 최고의 시즌을 보내고 있는 류지혁의 방망이로 승부에 쐐기를 박았습니다.



5대 0으로 앞선 5회 1아웃 만루 기회에서 타석에 들어선 류지혁은 데뷔 첫 만루 아치를 그리며 원정 팬들을 열광시켰습니다.



9회 2타점 적시타를 추가해 개인 최다 6타점을 쓸어 담은 류지혁의 활약을 앞세운 삼성은 NC를 11대 1로 꺾고 시즌 두 번째 7연승을 달리며 2위 LG를 반 경기 차로 추격했습니다.



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한화는 강백호와 허인서의 홈런 등 13안타를 터뜨려 LG에 2연승을 거뒀습니다.



1군 경기에 처음 나선 한화 신인 투수 박준영은 5이닝 무실점 '깜짝 호투'를 펼쳐 육성 선수 출신으로는 최초로 1군 데뷔전에서 승리를 따낸 선수가 됐습니다.



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키움은 베테랑 안치홍의 데뷔 첫 끝내기 홈런으로 5연패에서 탈출했습니다.



안치홍은 1대 1로 맞선 9회 말 만루 기회에서 좌중간 담장을 넘어가는 끝내기 만루포를 쏘아올린 뒤 동료들과 함께 기쁨을 만끽했습니다.



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KIA를 상대로 6이닝 2실점 호투를 펼친 롯데 박세웅은 11연패를 끊고 280일 만에 승리 투수가 됐습니다.



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7회 1아웃까지 1실점으로 막은 선발 잭로그의 호투와 박준순의 쐐기포를 앞세운 두산은 SSG를 3대 1로 눌렀습니다.



(영상편집 : 황지영)