트럼프-시진핑, 14일 베이징서 정상회담·톈탄공원 함께 방문

▲ 트럼프, 시진핑

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중국 현지시간으로 오는 14일 오전 베이징에서 정상회담을 한다고 백악관이 10일(미국시간) 밝혔습니다.애나 켈리 백악관 부대변인은 이날 트럼프 대통령의 중국 방문 관련 사전 전화 브리핑에서 이같이 밝혔습니다.브리핑에 따르면 두 정상은 14∼15일 이틀간 최소 6개 행사에서 대면할 예정입니다.트럼프 대통령은 13일(이하 현지시간) 저녁 베이징에 도착해 이튿날인 14일 환영 행사에 이어 시 주석과의 양자 회담을 합니다.같은 날 트럼프 대통령과 시 주석은 베이징의 명소인 톈탄(天壇)공원을 둘러본 뒤 국빈 만찬을 함께할 예정입니다.트럼프 대통령은 이어 15일에는 중국을 떠나기 전 시 주석과 양자 티타임과 업무 오찬을 할 계획이라고 백악관은 전했습니다.아울러 트럼프 대통령은 연내 워싱턴DC로 시 주석과 그의 부인 펑리위안 여사를 초청해 답방 행사를 하기를 기대하고 있다고 켈리 부대변인은 전했습니다.켈리 부대변인은 "트럼프 대통령의 리더십 아래 미중관계는 미국인의 안전·안보·번영을 재건하는 데 초점을 다시 맞추고 있다"며 "트럼프 대통령과 시 주석의 이번 회담은 현재의 경제 및 안보 현실을 냉철하게 직시하며 이러한 목표를 추진할 것"이라고 말했습니다.또 "이번 방문에서 트럼프 대통령은 지난 1년간 해왔던 것처럼 미국의 경제적 독립을 회복하기 위해 중국과의 관계를 재조정하고 상호주의와 공정함을 최우선으로 삼을 것"이라고 밝혔습니다.그는 "이번 방문은 엄청난 상징적 의미를 지닐 것이지만 트럼프 대통령은 물론 상징성만을 위해 외국을 방문하지 않는다"며 "미국인은 우리나라를 위한 더 좋은 협정을 성사할 것으로 기대할 수 있다"고 했습니다.켈리 부대변인은 그러면서 이번 회담 의제로 미중 무역위원회 및 투자위원회 추진과, 항공우주·농업·에너지 분야에서의 양국 간 추가 협정 등이 있다고 소개했습니다.아울러 미 고위 당국자는 브리핑에서 중국의 이란 및 러시아 지원에 대한 논의가 이뤄지고, 트럼프 대통령이 이란 지원에 대해 시 주석에게 압박을 가할 것으로 내다봤습니다.그는 "대통령은 시 주석과 이란 및 러시아 문제를 여러 차례 논의했다"면서 트럼프 대통령이 시 주석과의 통화에서 중국의 이란산 원유 구매 및 무기 수출 가능성, 대러시아 이중용도 제품 수출 등을 수 차례 지적해왔다고 했습니다.이 당국자는 그러면서 "나는 대통령이 (시 주석에게) 압박을 가할 것으로 예상한다"고 밝혔습니다.또한 이 당국자는 트럼프 대통령이 "중국의 핵 프로그램 관련 문제를 제기할 것이라고 본다"고 했으며, 대만 문제와 관련해선 양국 정상 사이에 대화가 지속적으로 이뤄지고 있지만 "앞으로도 미국의 (대만) 정책에 어떤 변화가 있을 것으로 예상하지 않는다"고 말했습니다.또 다른 고위 당국자는 반도체 수출통제와 관세를 내세운 미국과, 희토류 수출 통제를 앞세운 중국이 지난해 11월 1년간 무역전쟁 휴전을 합의한 것과 관련, "여전히 유효하고 아직 만료되지 않았다"며 "지금 당장 연장할지는 아직 확실하지 않고, 추후에 연장해야 할 수도 있는데 적절한 시기에 잠재적 연장을 발표할 것으로 확신한다"고 말했습니다.트럼프 대통령의 중국 방문은 집권 1기 첫해인 2017년 11월 이후 약 8년 6개월 만입니다.트럼프 대통령과 시 주석의 대면 회담은 작년 10월 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 계기에 부산에서 만난 이후 6개월여 만입니다.