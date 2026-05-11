"종전안 답변 전달"…동시에 "군사작전 새 지침"

<앵커>



이란은 종전안에 대한 답변을 중재국인 파키스탄을 통해 미국에 전달했습니다. 여기에 어떤 내용이 남겼는지는 아직 알려지지 않았습니다.



홍영재 기자입니다.



<기자>



이란이 미국이 제안한 종전안에 대한 답변을 협상 중재국인 파키스탄에 전달했다고 이란 국영통신이 보도했습니다.



호르무즈 해협 개방과 이란 핵 프로그램 포기를 두고 미국과 이란 양측이 팽팽하게 줄다리기를 하는 상황인데, 종전안에 대한 이란의 구체적인 답변은 알려지지 않았습니다.



앞서 이란은 미국을 불신한다면서 휴전 상황도 전쟁 중으로 간주하고 있다고 밝혔습니다.



[모하마드 아크라미니아/이란 육군 대변인 : 우리는 적을 신뢰하지 않았습니다. 우리에게 휴전은 교전이 없는 전쟁 상황과 같습니다.]



이런 가운데 이란 파르스 통신은 이란군이 최고지도자 모즈타바 하메네이로부터 군사작전 수행과 관련한 새 지침 받았다고 보도했습니다.



이란군 통합 지휘 사령관이 모즈타바에게 이란군의 준비 태세를 브리핑한 것으로 전해지는데 종전 협상안을 주고받으며 군사적 긴장 수위를 한층 끌어올리고 있습니다.



이란은 또 미국과 쟁탈전이 벌어지고 있는 호르무즈 해협에는 경량급 잠수함을 더 투입했습니다.



이란 해군사령관은 '페르시아만의 돌고래' 즉, 경량급 잠수함을 증강 배치했다면서 장시간 잠행하며 모든 종류의 적대적 선박을 요격하고 격침하는 능력을 지녔다고 밝혔습니다.



미국의 대이란 제재에 동참하는 나라들의 선박도 해협 통과를 못하게 하겠다고 했습니다.



해협을 지나는 해저인터넷 케이블에 사용료를 부과하자는 이란 강경매체의 제안도 나왔습니다.



한편, 레바논과 휴전 중인 이스라엘은 레바논 남부 나바티예주를 공격해 어린이 4명을 포함해 22명이 숨졌습니다.



(영상편집 : 김호진)