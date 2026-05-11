영국 웨일스 의회에 한국계 첫 입성…영국개혁당 조슈아 김

▲ 조슈아 김(김승균) 웨일스 의원

영국 웨일스 자치 의회에 한국계로는 처음으로 조슈아 김(한국명 김승균) 의원이 입성했습니다.김 의원은 지난 7일(현지시간) 치러진 웨일스 의회 선거에서 블라이나이그웬트·카이필리·럼니 선거구에서 영국개혁당 비례대표 3번 후보로 당선돼 지난 9일 취임했습니다.김 의원은 교사로 일해 왔으며 2024년 7월 영국 총선에서 카이필리 지역구에 영국개혁당 후보로 출마했으나 낙선했습니다.1999년 출범한 웨일스 의회에 한국계 입성은 처음입니다.앞서 영국 하원은 물론, 스코틀랜드·북아일랜드·웨일스 자치 의회에 한국계는 없었습니다.영국 정계에 동아시아계 선출직은 드뭅니다.한인으론 2018년 잉글랜드 지방의회 선거에서 2명이 당선된 것이 처음이었습니다.이번 지방선거에서는 최초의 3선 의원(권보라)을 포함해 역대 최다인 5명의 한인 지방의원이 나왔습니다.김 의원은 BBC 방송 인터뷰에서 지난 8일 근무하느라 개표를 놓쳤다며 "너무 깜짝 놀랐다. (당선은) 생각지도 못했다"고 말했습니다.그는 학생들에게 출마 사실을 알리지 않았다고 합니다.BBC는 선거관리인이 김 의원을 찾아봤지만 현장에 없다는 사실에 놀랐고, 김 의원은 45분 뒤 다음 행사를 위해 현장 정리가 시작될 무렵 나타났다고 덧붙였습니다.웨일스는 영국 4대 구성국 중 하나로, 자치 의회와 정부가 보건, 교육, 환경 등 분야를 맡습니다.96석의 웨일스 의회 선거는 16개 지역구로 나뉘어 정당 또는 무소속 후보에 투표하는 방식으로, 득표율에 따라 정당별 당선인 수가 결정됩니다.김 의원 지역구에서는 웨일스당(플라이드 컴리)이 2만 9천여 표, 영국개혁당이 2만 3천여 표를 얻어 웨일스당과 영국개혁당 각 3명이 선출됐습니다.우익 성향 신생 정당 영국개혁당은 34석을 차지해 원내 제2당이 됐습니다.지역지 카이필리 옵서버에 따르면 김 의원은 2024년 총선 출마 당시 지역 토론회에서 영국개혁당의 공약을 충실하게 전달하며 "우린 '이민 반대'가 아니라 '대규모 이민 반대'"라고 말했습니다.(사진=시민단체 '후 캔 아이 보트 포'(Who Can I Vote For) 홈페이지 캡처, 연합뉴스)