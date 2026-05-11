한국선박 피격사건 원인은 주로 해적…정규군 개입 사례 드물어

▲ 공개된 HMM 나무호 화재 현장

호르무즈 해협에서 군사적 공격을 받은 것으로 드러난 HMM 나무호와 같이 한국 국적 선박이나 한국 선사 운용 선박이 외국 해역에서 공격당한 사례는 흔치 않습니다.공격당한 경우라 하더라도 특정 국가 정규군이 아닌 해적 등의 공격 사례가 대부분입니다.2011년 1월 삼호주얼리호가 인도양에서 소말리아 해적에 납치된 사건이 대표적입니다.한국인 8명을 포함한 21명이 승선 중이던 삼호주얼리호는 우리 해군 청해부대의 작전으로 구조됐습니다.'아덴만의 여명'이라는 이름의 정교한 대테러 작전과 석해균 선장이 총상을 입고도 발휘한 용기 등은 우리 국민의 기억에 강렬하게 각인됐습니다.2010년 4월에는 한국인 5명 등 24명이 승선한 유조선 삼호드림호가 인도양에서 소말리아 해적에 납치돼 정부의 협상을 거쳐 선원들이 217일 만에 석방됐고, 같은 해 10월에는 한국인 2명 등 39명이 탄 금미305호가 납치돼 선원들이 123일 만에 풀려났습니다.2007년 5월에는 한국인 4명이 승선한 원양어선 2척이 소말리아 주변 해역에서 무장단체에 납치돼 173일 만에 석방되기도 했습니다.한국 선박이 해적에 납치되는 사건은 2000∼2010년대에 집중적으로 발생했습니다.당시 소말리아를 포함한 아프리카 일부 국가의 내전 등 정세 불안이 배경으로 작용했습니다.외국 정규군이 개입한 사례로는 2021년 1월 호르무즈 해협 인근 해역에서 한국 국적 한국케미호가 이란 혁명수비대(IRGC)에 나포된 사건을 꼽을 수 있습니다.이 배에는 한국인 5명을 포함한 20명의 선원이 승선 중이었습니다.이란 측은 공식적으로는 해양 오염 때문에 한국케미호를 억류했다고 주장했지만, 당시 미국의 제재로 한국에 동결된 이란 원화 자금에 대한 불만이 주된 이유라는 분석이 나왔습니다.외국 정규군이 개입한 사건의 경우 국가 간 심각한 외교적 파장을 불러일으킬 수 있습니다.나무호도 이란의 군사적 공격을 당했을 가능성이 제기되지만, 정부는 신중한 기조를 유지하고 있습니다.화재 현장에서 수거된 비행체 엔진 잔해 등에 대한 추가 분석을 거쳐 규명한다는 입장입니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)