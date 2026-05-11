한날 일제히 사무소 연 '북갑'…여야 총출동

<앵커>



민주당 후보와 보수 진영 후보 둘이 3파전을 벌이는 부산 북갑에서는 세 후보의 개소식이 한꺼번에 열렸습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



어제(10일) 오후에 열린 박민식 국민의힘 부산 북갑 후보의 선거사무소 개소식.



장동혁 대표 등 당 지도부와 당 중진 의원들이 대거 참석했습니다.



박 후보는 부산 북갑 출신 진짜 일꾼은 자신뿐이라고 외쳤습니다.



[박민식/국민의힘 부산 북갑 후보 : 떴다방처럼 난데없이 날아온 사람들, 북구 발전시키겠다 하면 여러분들 믿으시겠습니까? 이것은 북구 주민을 무시하는 겁니다.]



장 대표는 상대 후보들을 이렇게 직격했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : (하정우 후보는) 정치를 할 줄도 모르고, 정치를 해서는 안 될 사람입니다. 이재명이 찍어서 내려보낸 그런 후보입니다 여러분.]



박민식 후보가 개소식을 행사를 연 그 시각, 한동훈 후보도 불과 600m가량 떨어진 곳에서 개소식을 열었습니다.



국민의힘 친한동훈계 의원들이 참석해 지원에 나설 거라는 전망이 많았지만, 당 지도부가 징계 가능성을 언급한 가운데 무소속 한 후보가 참석을 만류하면서 지역 주민들을 중심으로 행사가 진행됐습니다.



한 후보는 보수 재건을 다짐했습니다.



[한동훈/무소속 부산 북갑 후보 : 늘 후순위였던 북구를 1순위, 진짜 갑으로 바꾸겠다. 둘째 보수를 재건하겠다.]



최근 국민의힘을 탈당한 뒤 명예선거대책위원장을 맡은 서병수 전 의원은 한 후보가 북갑의 적임자라고 추켜세웠습니다.



[서병수/무소속 한동훈 후보 명예선대위원장 : (한동훈 후보와 같은) 이런 분이라면 이 북구를 맡겨도 되지 않겠습니까?]



두 후보의 개소식 1시간 뒤에 열린 하정우 민주당 후보의 선거사무소 개소식엔 전재수 민주당 부산시장 후보 등이 참석했습니다.



하 후보는 부산 북갑에서 내리 3선 의원을 지낸 전재수 후보와 함께 북구를 발전시키겠다고 약속했습니다.



[하정우/민주당 부산 북갑 후보 : 전재수-하정우 황금 콤비, 이 힘으로 북구의 시간을 반드시 앞당기겠습니다.]



전 후보는 하 후보가 자신을 이을 적임자라고 응원했습니다.



[전재수/민주당 부산시장 후보 : 여러분들 마음속에 하정우를 맡깁니다. 여러분들께서 도와주십시오.]



전국적 지명도의 청와대 수석, 장관, 당 대표 출신이 맞붙는 '북갑 3파전'이 뜨거워지고 있습니다.



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 위원양)