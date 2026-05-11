"비행체 2기, 1분 간격 타격"…기종·주체 추가 조사

<앵커>



호르무즈 해협에 갇혀 있던 나무호가 폭발한 것은 외부 공격 때문인 것으로 조사됐습니다. 정부는 어느 나라 것인지 모르는 비행체 2기가 두 차례 공격한 이후 불이 났다면서 이란의 공격인지를 확인하고 있습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



외교부가 어제(10일) 공개한 HMM 나무호의 타격 부위 모습입니다.



폭 5m, 깊이 7m의 파공이 발생했고 선체는 내부 방향으로 굴곡이 져 있습니다.



외교부는 정부합동조사단 조사결과 지난 4일 오후 3시 반쯤 미상의 비행체 2기가 호르무즈 해협에서 정박 중이던 나무호의 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 타격한 것으로 파악했다고 발표했습니다.



타격은 1분 간격으로 이뤄졌다고 밝혔습니다.



타격으로 인한 충격 이후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생한 것으로 확인됐다는 것이 외교부의 설명입니다.



CCTV 영상에 비행체가 포착되기도 했지만, 발사 주체를 파악하는 데에는 한계가 있는 상태라고 밝혔습니다.



[박일/외교부 대변인 : 발사 주체, 정확한 기종 및 물리적 크기 등을 확인하기에는 제약이 있는 상황입니다. 비행체 엔진 잔해 등을 추가 분석할 예정입니다.]



외교부는 기관실 화재는 1차 타격으로 발화가 된 뒤 2차 타격으로 화재가 급격히 확산된 것으로 보인다며 화재 원인은 선박 내부와는 무관한 것으로 추정하고 있습니다.



사고 당시 해수면보다 1~1.5m 윗부분이 파손됐고 파손된 패턴 등을 고려하면 기뢰나 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮다는 것이 정부의 판단입니다.



정부의 조사결과 발표 직전인 어제 오후 7시 반쯤에는 사이드 쿠제치 주한 이란대사가 외교부 청사로 들어가는 장면이 취재진에게 포착되기도 했습니다.



외교부는 박윤주 외교부 1차관이 조사결과를 이란 측에 설명하기 위한 조치라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조춘동·양지훈, 영상편집 : 김종태)