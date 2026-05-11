1. 이란, 미 종전안 답변 전달…"도저히 용납 못 해"



이란이 미국의 종전안에 대한 답변을 중재국 파키스탄을 통해 미국에 전달했습니다. 트럼프 미국 대통령은 방금 이 답변을 읽었다면서 도저히 용납할 수 없다고 밝혔습니다.



2. "비행체 2기, 나무호 선미 타격…선체 5m 파손"



정부 조사 결과 호르무즈 해협에 갇혀 있던 나무호가 폭발한 것은 비행체 2기가 배 뒷부분을 두 차례 타격했기 때문으로 밝혀졌습니다. 조사단이 현장에서 수거한 잔해들을 분석해 공격 주체가 어디인지 확인하고 있습니다.



3. 다주택자 양도세 중과 부활…'매물 잠김' 대책 검토



다주택자 양도세 중과 시행으로 매물 잠김 우려가 나오자 정부가 후속 조치를 시사했습니다. 비거주 1주택자와 임대 사업자 규제를 손보는 방안을 거론했습니다.



4. 전국 곳곳 요란한 비…예상 강수량 5~60㎜



오늘(11일) 전국 곳곳에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 거센 비가 내리겠습니다. 예상 강수량은 5~60㎜로 오후에는 대부분의 지역에서 비가 시작돼 내일까지 이어지겠습니다.