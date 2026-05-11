"운동하러 갔다 실종"…생수 2병으로 닷새 버텼다

무등산에서 실종됐던 30대 남성이 닷새 만에 기적적으로 구조되는 일이 있었다고요?



수색에 나선 경찰관들의 끈질긴 노력과 실종자의 생존 의지가 만든 기적 같은 일입니다.



지난달 27일 밤, 운동하러 나간 30대 남성 A 씨가 돌아오지 않는다는 신고가 접수됐습니다.



경찰은 CCTV를 추적해 A 씨가 무등산 증심사 방면으로 이동한 것을 확인한 뒤 조난 가능성에 무게를 두고 대대적인 수색에 나섰는데요.



드론과 수색견까지 투입해 닷새 동안 집중 수색을 벌였고, 결국 지난 1일 새인봉 일대에서 쓰러져 있던 A 씨를 극적으로 발견했습니다.



발견 당시 A 씨는 심한 탈수와 탈진 증세를 보였지만 생명에는 다행히 지장이 없었는데요.



평소 건강 관리를 위해 산행을 다녔던 A 씨는 갑작스러운 체력 저하로 쓰러진 뒤 몸을 가누지 못했던 것으로 알려졌습니다.



특히 휴대전화도 없이 산에 올랐던 상황에서 생수 2병만으로 닷새를 버틴 것으로 전해졌는데요.



현재 A 씨는 병원에서 치료를 받으며 건강을 회복 중입니다.



(화면출처 : 연합뉴스)