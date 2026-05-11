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"운동하러 갔다 실종"…생수 2병으로 닷새 버텼다

심우섭 기자
작성 2026.05.11 07:38 수정 2026.05.11 07:58 조회수
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무등산에서 실종됐던 30대 남성이 닷새 만에 기적적으로 구조되는 일이 있었다고요?

수색에 나선 경찰관들의 끈질긴 노력과 실종자의 생존 의지가 만든 기적 같은 일입니다.

지난달 27일 밤, 운동하러 나간 30대 남성 A 씨가 돌아오지 않는다는 신고가 접수됐습니다.

경찰은 CCTV를 추적해 A 씨가 무등산 증심사 방면으로 이동한 것을 확인한 뒤 조난 가능성에 무게를 두고 대대적인 수색에 나섰는데요.

드론과 수색견까지 투입해 닷새 동안 집중 수색을 벌였고, 결국 지난 1일 새인봉 일대에서 쓰러져 있던 A 씨를 극적으로 발견했습니다.

발견 당시 A 씨는 심한 탈수와 탈진 증세를 보였지만 생명에는 다행히 지장이 없었는데요.

평소 건강 관리를 위해 산행을 다녔던 A 씨는 갑작스러운 체력 저하로 쓰러진 뒤 몸을 가누지 못했던 것으로 알려졌습니다.

특히 휴대전화도 없이 산에 올랐던 상황에서 생수 2병만으로 닷새를 버틴 것으로 전해졌는데요.

현재 A 씨는 병원에서 치료를 받으며 건강을 회복 중입니다.

(화면출처 : 연합뉴스)
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