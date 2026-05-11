반바지 아래 '깜짝'…"애들 앞에서" 사진에 '시끌'

끝으로 어린이날 행사장에 있던 한 남성의 복장이 논란이라고요?



지난 5일 대전에서 열린 한 어린이날 행사장, 반바지 차림으로 전신 문신을 드러낸 남성이 학부모들 사이에 서 있는 모습이 담긴 이 사진이 소셜미디어를 통해 확산됐는데요.



공개된 사진에는 팔과 다리는 물론 몸 곳곳에 새겨진 문신이 그대로 노출된 모습이 담겼습니다.



이를 본 제보자는 "아이들이 많은 장소에서 굳이 저렇게까지 드러낼 필요가 있느냐"며 "어린이 행사 분위기와는 어울리지 않았다"고 지적했는데요.



사연을 접한 누리꾼들은 "아이들에 대한 배려가 부족했다", "복장에 좀 더 신경 써야 한다"며 비판을 쏟아냈습니다.



반면 일각에서는 "문신도 이제는 패션이고 표현의 자유다", "남의 복장에 지나친 간섭이다"라는 반론도 만만치 않은데요.



본인에게는 당당한 개성일지 몰라도, 누군가에게는 위협이나 불편함이 될 수 있다는 사실, 이렇게 논란이 벌어질 정도니 한 번쯤 고민해 보면 어떨까 싶습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)