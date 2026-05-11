뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

반바지 아래 '깜짝'…"애들 앞에서" 사진에 '시끌'

심우섭 기자
작성 2026.05.11 07:52 수정 2026.05.11 07:58 조회수
PIP 닫기
끝으로 어린이날 행사장에 있던 한 남성의 복장이 논란이라고요?

지난 5일 대전에서 열린 한 어린이날 행사장, 반바지 차림으로 전신 문신을 드러낸 남성이 학부모들 사이에 서 있는 모습이 담긴 이 사진이 소셜미디어를 통해 확산됐는데요.

공개된 사진에는 팔과 다리는 물론 몸 곳곳에 새겨진 문신이 그대로 노출된 모습이 담겼습니다.

이를 본 제보자는 "아이들이 많은 장소에서 굳이 저렇게까지 드러낼 필요가 있느냐"며 "어린이 행사 분위기와는 어울리지 않았다"고 지적했는데요.

사연을 접한 누리꾼들은 "아이들에 대한 배려가 부족했다", "복장에 좀 더 신경 써야 한다"며 비판을 쏟아냈습니다.

반면 일각에서는 "문신도 이제는 패션이고 표현의 자유다", "남의 복장에 지나친 간섭이다"라는 반론도 만만치 않은데요.

본인에게는 당당한 개성일지 몰라도, 누군가에게는 위협이나 불편함이 될 수 있다는 사실, 이렇게 논란이 벌어질 정도니 한 번쯤 고민해 보면 어떨까 싶습니다. 

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지