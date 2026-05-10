정부 "나무호 화재, 미상비행체 타격…공격주체는 확인 못해"

▲ HMM 나무호 파공

지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 한국 선박 화재 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 정부가 밝혔습니다.외교부는 오늘 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표했습니다.외교부 박일 대변인은 브리핑에서 "조사 결과 5월 4일 미상의 비행체가 HMM(나무호의) 선미를 타격한 것으로 확인됐다"며 "CCTV 영상에 해당 비행체가 포착되었으나 발사 주체 정확한 기종 및 물리적 크기 등을 확인하기에는 제약이 있는 상황"이라고 말했습니다.외교부는 "현장에서 수거된 비행체 엔진 잔해 등을 추가 분석할 예정"이라고 덧붙였습니다.나무호를 타격한 비행체가 드론인지 미사일인지, 어느 국가의 소행인지가 당장은 확인되지 않고 있습니다.박 대변인이 브리핑을 통해 밝힌 바에 따르면 현지 시간으로 지난 4일 오후 3시 30분께 미상 비행체 2기가 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 타격했습니다.타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염과 연기가 발생한 것으로 확인됐습니다.화재는 비행체 1차 타격으로 발화했고 이어 2차 타격으로 규모가 급격히 확산된 것으로 파악됐습니다.화재 원인은 선박 내부와 무관한 걸로 추정된다고 박 대변인이 전했습니다.타격 부위 외판에는 폭 약 5ｍ, 선체 내부로 깊이 약 7ｍ 크기의 파공이 발생했고, 선체 내부 방향으로 굴곡됐습니다.박 대변인은 "파손 부위는 해수면보다 1∼1.5ｍ 높은 부분이고, 폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 반구형 관통 형상 부위 등을 고려할 때 기뢰 및 어뢰 피격 가능성은 낮은 걸로 보인다"고 '비행체 타격' 추정 근거를 설명했습니다.정부는 한때 피격 가능성이 낮아 보인다는 관측도 내놓은 바 있습니다.이에 대해 박 대변인은 "당초 선원이나 인근 선박을 통해서는 파공을 식별하지 못했기 때문에 현장 조사 결과에 따라 발표하게 된 것"이라고 밝혔습니다.이날 박 대변인의 브리핑 시작 직전, 외교부 청사에 사이드 쿠제치 주한이란대사가 들어오는 모습이 포착됐습니다.박 대변인은 공격 주체가 특정되지 않았음에도 이란 대사가 방문한 점에 대해 "확인된 사실관계를 바탕으로 관련국과 소통하고 있으며, 이란은 관련국에 해당되기 때문에 우리 조사 결과를 설명하기 위해서 주한이란대사가 방문한 것"이라고 말했습니다.쿠제치 대사는 박윤주 외교부 1차관을 만날 예정이라고 박 대변인이 전했습니다.지난 4일 호르무즈 해협에 정박해 있던 한국 화물선 HMM 나무호에서 폭발과 함께 화재가 발생했습니다.다행히 사상자는 없었지만, 미국과 이란이 불안정한 휴전을 이어가는 가운데 한국 선박이 이번 분쟁에서 처음으로 피해를 입게 됐습니다.정부는 자력 운항이 불가능한 상태인 나무호를 두바이항으로 예인했으며, 해양수산부 산하 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성된 조사단을 파견해 화재 원인을 조사해왔습니다.군사 전문가도 조사에 참여했다고 외교부가 밝혔습니다.미상 비행체가 이란의 것으로 추후 확인될 경우 작지 않은 파장이 예상됩니다.이란은 이 지역에서 미군 함정뿐만 아니라 각국 선박에 드론과 미사일 공격을 가해왔기에 일찌감치 이란의 소행이라는 관측이 나왔습니다.주한이란대사관은 이 사건에 이란 공화국의 군이 개입하지 않았다며 그간 제기된 '이란 공격설'을 부인한 바 있습니다.반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 선박 화재 발생 직후 이란의 공격이라고 단정하고 호르무즈 해협에 갇힌 각국 선박을 '해방'하기 위한 미군의 작전에 한국도 동참해야 한다고 압박해왔습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)