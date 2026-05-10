[날씨] 월요일 요란한 비…천둥·번개 동반

오늘(10일) 맑게 드러난 하늘에 낮에는 초여름 더위가 나타났습니다.



월요일인 내일은 돌풍과 천둥번개를 동반한 비가 내리겠습니다.



그럼 강수 구름대의 이동을 한번 살펴보겠습니다.



비구름대는 오전에 중부지방부터 덥기 시작해, 오후가 되면 남부지방까지 확대되겠고요.



비는 모레 오후까지 이어지겠습니다.



예상되는 강수량도 한번 살펴보겠습니다.



수도권과 강원 내륙, 산지와 제주 지역에 5에서 최고 20mm, 충청 이남 지역에 적게는 5에서 많게는 40mm, 강원 동해안에는 5mm 안팎의 비가 예상됩니다.



비가 내리기 전까지 대기의 건조함은 계속되겠습니다.



불씨 단속 철저하게 해 주셔야겠습니다.



그럼 위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



오늘은 고기압의 영향을 받으며 하늘이 맑게 드러났는데요.



내일은 기압골이 다가오면서 하늘 표정 종일 흐리겠습니다.



중부와 전북 그리고 경북 지역은 바람이 강하게 불어들겠습니다.



내일 아침 기온도 살펴봅니다.



서울의 아침 최저 기온 12도, 대구가 11도에서 출발하겠고요.



낮 기온은 서울 21도, 대구 26도로 평년과 비슷하거나 다소 높겠습니다.



비구름은 모레 오후가 되면서 차차 물러가겠고요.



주 후반으로 가면서 날은 점점 더 더워지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)