햇살 아래 노란 유채꽃…상춘객 얼굴엔 웃음꽃이

<앵커>



서울 낮 기온이 24도를 넘어서며 화창한 휴일이었습니다. 공원엔 꽃구경 나온 시민들 발걸음이 끊이지 않았는데요.



휴일 모습은 정지연 기자가 담았습니다.



<기자>



환한 햇살 아래 한강 변을 따라 노란 유채꽃들이 가득합니다.



구리유채꽃축제의 마지막 날, 꽃밭 여기저기에서 시민들이 사진을 찍느라 분주합니다.



샛노란 꽃밭이 이렇게 끝없이 펼쳐졌는데요, 봄나들이를 나온 시민들의 얼굴에도 웃음꽃이 활짝 피었습니다.



[전경택·김유라·전주안/서울 강동구 : 유채꽃 향이 너무 좋아서 아이가 꿀벌처럼 날아다니면서 유채꽃 향기 맡는 걸로 나와봤어요. 사실 제주도 가서 볼 수 있는 건데 이렇게 서울 근교에서도 볼 수 있으니까 너무 좋은 것 같아요.]



예비 신혼부부에게 꽃밭은 더할 나위 없는 웨딩 사진의 배경입니다.



[목정인·나혜림/서울 광진구 : 유채꽃처럼 예쁘게 싸우지 않고, (옹기종기 모여서 푸릇푸릇하게 영원히,) 영원히 잘 지내보려고 합니다.]



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이른 아침 서울 어린이대공원에선 '유아차 레이스'가 열렸습니다.



아이들을 유아차에 태우고 서울 도심 5km를 달려보는 이 행사에는 2천여 팀이 참가했습니다.



[최승현·최리나·최도현/강원 춘천시 : 생각보다 아기가 좋아해서 좋은 추억이 됐고 앞으로도 자주 같이했으면 좋겠습니다.]



[안정은·이로하/서울 용산구 : (엄마 아빠랑 달리기하니까 어땠어요?) 좋았어요 (다시 크게 한 번 더!) 좋았어요!]



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전북 전주에서는 정원산업 박람회가 열렸습니다.



정원 설계·관리 업체들이 참여해 다양한 프로그램을 마련했는데, 주말을 맞아 아이들과 부모들 모두 봄날의 여유로움을 느낄 수 있는 소중한 시간이었습니다.



(영상취재 : 임동국·이진강JTV, 영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 구리시 신한은행)