봄비 내리는 월요일…일부 지역서는 돌풍·천둥·번개

▲ 서울에 비가 내린 20일 서울 종로구 경복궁 인근에서 외국인 관광객들이 겉옷으로 비를 비하고 있다.

월요일인 내일은 전국이 차차 흐려지며 오전 중부지방을 시작으로 비가 내리겠습니다.이번 비는 내일 오후 전북 북부와 경북 중·북부로 확대되겠으며, 모레 새벽 전국 대부분 지역에서 내린 뒤 오후에 그칠 것으로 보입니다.특히 대기 상층의 찬 공기와 하층의 따뜻한 남서풍이 만나 대기가 불안정해지면서, 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠습니다.중부지방과 전북, 경북에는 순간풍속 시속 55km 안팎의 강한 바람이 불겠고, 산지에 시속 70km에 달하는 돌풍이 예상되는 만큼 시설물 관리와 안전사고에 각별한 주의가 필요합니다.내일부터 모레까지 예상 강수량은 충청과 전라, 경상권에 5~30mm, 강원 내륙·산지에 5~20mm, 수도권과 제주도에 5~10mm 안팎입니다.내일 아침 최저기온은 8~16도, 낮 최고기온은 19~26도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.(사진=연합뉴스)