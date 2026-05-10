민주, '무소속 출마' 김관영에 "후안무치, 영구복당 불허" 경고

▲ 더불어민주당 대한민국 국가 정상화 선거대책위원회 조승래 총괄선대본부장이 10일 국회에서 기자회견을 열고 있다.

더불어민주당은 '현금 살포' 의혹으로 제명된 뒤 무소속 출마를 선언한 김관영 전북도지사를 향해 "영구 복당 불허 대상"이라며 복귀 가능성을 원천 차단했습니다.6·3 지방선거 총괄선대본부장을 맡은 조승래 사무총장은 국회 기자간담회에서 "당에서 징계받아 제명되는 등 출마 자격이 없는 사람들이 탈당해 무소속 또는 다른 정당 (소속으로) 출마한다"며 "민주당이라는 공당은 본인 마음대로 들락날락 할 수 있는 정당이 아니"라고 말했습니다.특히 김 지사에 대해 "무소속으로 출마할 경우 공천 불복에 해당할 뿐 아니라 중대한 해당행위에 해당해 영원히 복당이 불가능하다"며 그를 돕는 당원에 대해서도 조사를 통해 엄정한 조치를 취하겠다고 경고했습니다.조 사무총장은 김 지사가 자신의 제명 사유였던 현금 살포 의혹에 대해 '삼촌의 마음으로 지급한 대리기사비'라고 해명한 것을 두고 "모든 금품 살포가 삼촌의 마음, 이모의 마음으로 나눠주면 면죄부가 되는 건가, 황당한 궤변"이라고 비판했습니다.이어 "(김 지사는) 마치 민주당 지도부에서 탄압해서 (징계를) 기획한 것처럼 하고 있다, 그것은 후안무치"라고 맹비난했습니다.김 지사가 자신의 내란 방조 의혹을 제기한 이원택 전북도지사 후보를 향해 '선거를 위해 내란 몰이에 나섰다'고 한 데 대해서도 "관련 주장은 명백히 허위에 기초해 있기 때문에 법률적 대응을 검토하겠다"고 밝혔습니다.아울러 민주당은 비공개 최고위원회에서 '6·3 공정선거 조사 특별위원회'(가칭) 설치를 결정했습니다.특위는 선거 과정에서 타 정당이나 무소속 후보에 대한 지원 행위가 있으면 조사해 조치하고 당원들의 선거 기여도를 평가하는 역할을 할 예정입니다.이런 결정은 공천 탈락자들이 무소속 출마나 조국혁신당 행(行)을 고민하거나 실제 실행에 옮기는 사례가 나오자 이런 흐름을 차단하기 위한 조치로 풀이됩니다.조사 특위 위원장을 맡은 조 사무총장은 "지선 과정에서 신상필벌을 명확하게 하겠다"며 "당인이라 하면 선당후사가 기본인데 '선사후당'(先私後黨)하는 태도는 당에서 용납할 수 없다"고 목소리를 높였습니다.또 "(조국혁신당에서) '어차피 합당할 것이기 때문에 다 묻어서 들어가게 돼 있다'고 주장하며 우리 당의 자원들을 빼간다는 얘기가 있다"며 "당의 통합이든 개별적 입당이든 간에 공천 불복 행위는 지워지지 않는다"고 강조했습니다.다만 "이것이 정당의 조직적 움직임이라 생각하지 않는다"면서도 "후보의 개별적 움직임이라도 부적절한 행위이기 때문에 안 하는 게 좋겠다, 우당으로서 도리에 어긋나는 일"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)