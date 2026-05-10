민주, 지선 선대위 출범…"이재명처럼 일 잘하는 지방정부"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 열린 민주당 대한민국 국가 정상화 선거대책위원회 출범식에서 발언하고 있다.

더불어민주당이 6·3 지방선거를 24일 앞두고 선거대책위원회 출범식을 열어 본 격적인 선거 체제로의 전환을 선언했습니다.총괄상임선대위원장을 맡은 정청래 대표는 오늘 오전 국회에서 선대위 출범식을 열고 "목표는 높게 잡고 태도와 자세는 낮게 함으로써 국민과 함께 한 걸음 한 걸음 나아가는 자세로, 낮고 겸손한 자세로 최선을 다하겠다"며 결의를 다졌습니다.선대위 명칭은 '대한민국 국가 정상화 선대위'로 확정됐습니다.정 대표는 "지금 대한민국은 내란의 상처를 딛고 미래로 나아가느냐, 그 굴레에 발목 잡혀 과거로 퇴행하느냐의 길목에 서 있다"며 "아직도 내란은 끝나지 않았고 여전히 반성하지 않는 내란 세력이 곳곳에서 준동하고 있다"고 진단했습니다.그러면서 "이번 선거에서 '윤 어게인' 공천으로 다시 내란을 꿈꾸는 저 오만한 세력들을 반드시 심판해야 한다"며 "반드시 승리해 내란의 싹까지 잘라내고 무너진 민주주의를 바로 세워야 한다"고 목소리를 높였습니다.정 대표는 이번 지선을 이재명 정부의 성공 여부를 가르는 분수령으로 규정하기도 했습니다.그는 "무엇보다 이번 선거는 이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 국가균형발전을 완성할 절호의 기회"라며 "민주당이 공천한 광역단체장, 기초단체장, 광역의원, 기초의원은 이재명처럼 일 잘하는 지방정부를 만들 것"이라고 강조했습니다.이어 "이재명 정부와 지방정부가 톱니바퀴처럼 어긋남 없이 맞물려 돌아갈 때 '5극 3특'의 지방주도성장도 완성할 수 있다"고 말했습니다.선대위 구성은 중앙 조직은 슬림화하는 대신 지방 조직은 강화하는 데 방점을 찍었습니다.정 대표는 "이번 선대위는 국민에게 더 가깝게, 신속하게 다가가는 현장 밀착형으로 구성했다"며 "중앙선대위는 다양한 목소리를 담아주실 분들로 최소화해 구성했고 전·현직 최고위원 등 중량감 있는 분들께서 각 지역을 담당하도록 했다"고 설명했습니다.상임선대위원장으로는 한병도 원내대표, 이시종 전 충북도지사, 안선하 세계보건기구 기후·AI·건강 분야 자문관, 지난 대선 유세 현장에서 'TK 장녀'로 이름을 알린 대구 출신 외과의사 금희정 씨, 미얀마 출신 귀화 한국인인 이본아 씨가 이름을 올렸습니다.이언주·황명선·강득구·이성윤 ·문정복·박지원·박규환 최고위원은 공동선대위원장을 맡아 화력을 보탭니다.정 대표는 "다양성과 혁신이 어우러진 이번 선대위는 단언컨대 민주당 역사상 가장 완벽한 '원 팀'이자 승리를 향한 드림팀이 될 것"이라고 자평했습니다.선대위 총괄본부장인 조승래 사무총장은 "내란 극복, 민주주의를 상징하는 상임선대위원장을 한 분 더 모시려고 고민하고 있다"며 선대위 추가 인선 가능성을 열어뒀습니다.지역 유세를 총괄하는 '골목골목 선대위원장'으로는 배우 이원종 씨가 임명됐습니다.정 대표는 "지난 대선 때도 너무나 헌신적으로 공헌해주셔서 저랑 갑장이지만 제가 진짜 존경하고 있는 문화예술인"이라며 "특정 지역이 아닌 전국 유세를 담당해주실 것"이라고 소개했습니다.이 씨는 "이번 지선이 21대 대선의 마침표라고 생각한다"며 "특히 험지에서 목표를 반드시 달성하겠다"는 포부를 밝혔습니다.지역별 유세 책임자 배치도 완료됐습니다.서울은 전현희 최고위원, 경기는 이언주·강득구 최고위원, 인천은 송영길 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보가 맡습니다.황명선 최고위원(부산·충남), 김병주 전 최고위원(강원), 박범계 의원(대전·세종), 양승조 전 충남지사(충남), 노영민 전 대통령 비서실장(충북), 이성윤 최고위원(호남), 문대림 의원(제주), 박규환 최고위원·김병규 전 최고위원(대구·경북), 문정복 최고위원·김두관 전 경남도지사(울산·경남)도 각 지역에서 유세를 돕습니다.정 대표는 "(지선까지) 남은 24일, 24시간 내내 가장 낮은 자세로, 가장 뜨겁게 현장 속으로 달려가겠다"는 다짐을 전했습니다.정 대표는 오늘 오후 광주로 이동해 민형배 전남광주통합특별시장 후보 선대위 출범식에 참석합니다.공동선대위원장인 한병도 원내대표는 김남준 인천 계양을 국회의원 보궐선거 후보, 황인식 서울 서초구청장 후보의 선거사무소 개소식에 각각 방문합니다.(사진=연합뉴스)