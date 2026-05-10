김정관-러트닉, 대미 투자 프로젝트 논의…'마스가'도 시동

▲ 김정관 산업통상부 장관이 8일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 상무부 회의실에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 기념 촬영하고 있다.

한미 양국 정부가 워싱턴 DC에서 고위급 협의를 갖고 지난해 무역 합의에 따른 3천500억 달러(약 523조 원) 규모의 대미 투자 프로젝트를 심도 있게 논의했습니다.산업통상부는 김정관 장관이 6∼9일 미국 워싱턴DC를 방문해 대미 전략적 투자 프로젝트를 비롯한 양국 산업·통상 분야 협력 강화 방안을 논의했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.김 장관은 먼저 8일 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 만나 대미투자특별법 통과 이후 우리 측 후속 법령 제정 및 추진체계 구축 상황을 설명했습니다.산업부는 "양측은 조선·에너지 등 상호 관심 분야를 중심으로 그간 논의해온 프로젝트 구상을 바탕으로 구체적인 대미 전략적 투자 프로젝트 추진 방향에 대해 심도 있는 협의를 진행했다"고 전했습니다.대미투자특별법은 지난해 11월 합의된 총 3천500억 달러 규모의 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)에 따라 한미전략투자공사를 설립하는 내용을 담고 있습니다.첫 투자 사업인 '1호 프로젝트'의 공식 발표는 6월 특별법 발효 이후 한미전략투자공사가 출범하고 나서야 가능할 전망입니다.정부는 그때까지 시행령 등 하부 법령을 정비하고 미국과 투자 후보 사업을 검토할 계획입니다.현재 유력한 1호 프로젝트로는 미 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 프로젝트와 신규 원전 건설 같은 에너지 인프라 사업이 거론되고 있습니다.아울러 이번 면담을 계기로 산업부와 미 상무부는 '한미 조선 파트너십 이니셔티브'에 관한 양해각서(MOU)를 체결했습니다.이를 통해 양국은 워싱턴DC에 '한미 조선협력센터'를 연내에 설립하기로 했습니다.센터는 현지 네트워크 구축, 정책 동향 공유, 양국 기업 간 협력 지원을 맡게 됩니다.또한 미국 조선소 생산성 개선과 인력 양성 프로그램 운영도 지원할 계획입니다.해당 사업은 오는 2028년까지 추진되며, 선박해양플랜트연구소가 주관하고 한국조선해양플랜트협회가 참여합니다.올해 예산은 66억 원 규몹니다.한국이 약속한 대미 투자금 총 3천500억 달러 가운데 1천500억 달러는 조선 분야에 집중적으로 투자됩니다.김 장관은 또 러셀 보우트 백악관 예산관리국(OMB) 국장을 면담하고 한국이 추진 중인 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트'가 원활히 추진될 수 있도록 미국 정부 차원의 지원을 요청했습니다.크리스 라이트 에너지부 장관과는 원전을 포함한 에너지 분야 협력 진전 상황을 점검하고 향후 협력 강화 방안을 논의했습니다.김 장관은 미 의회에서 대표적 지한파 의원으로 꼽히는 빌 해거티 테네시주 연방 상원의원과 화상 면담을 진행해 원전 협력과 디지털 이슈 등을 논의하며 대미 아웃리치 활동도 이어갔습니다.산업부는 "앞으로도 대미 전략적 투자 프로젝트와 관련해 미국과 긴밀한 협의를 지속하는 한편 한미 산업·에너지 협력을 강화하고 주요 통상 현안을 안정적으로 관리해 나갈 계획"이라고 밝혔습니다.미국 방문을 마친 김 장관은 오늘 오후 인천국제공항을 통해 귀국할 예정입니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)