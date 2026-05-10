일면식 없는 고교생 찌르고 "우발적"…사이코패스 검사 결과는 언제?

▲ 7일 오전 광주 동구 광주지방법원에서 '무차별 살인' 피의자 장모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다.

길을 가던 고교생들에게 흉기를 휘두른 광주 '묻지마 흉기 공격' 피의자에 대한 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사 결과가 내일(11일) 나옵니다.광주 광산경찰서 등에 따르면 경찰은 살인·살인미수 혐의로 구속한 24살 장 모씨를 상대로 한 사이코패스 진단 검사(PCL-R) 결과를 내일 발표할 예정입니다.진단 검사는 장 씨가 뚜렷한 동기·목적 없이 일면식 없는 고교생을 대상으로 범행을 저질렀다는 점에서 그의 반사회적 성향 등을 확인하기 위해 실시됐습니다.20개 문항에 대한 답변을 통해 충동성·공감 부족·무책임 등 성격적 특성을 수치화하고, 총점 40점 중 20점이 넘으면 국내에서는 통상 사이코패스로 분류합니다.장 씨의 범해 동기와 계획범죄 여부를 규명하는 수사도 엿새째 이어지고 있습니다.경찰은 우발적 범행이었다는 장 씨 진술이 사실인지 확인하기 위해 그동안 확보한 행적 등 자료를 분석·대조해 조사하고 있습니다.현재까지 장 씨에게 적용된 살인·살인미수 혐의 외에 추가로 드러난 범죄 혐의는 없는 것으로 전해졌습니다.경찰은 또 검거 당시 장 씨가 소지 중이었던 휴대전화에 대한 디지털 포렌식 작업을 마무리해 분석하고 있으며 범행 동기와 관련한 유의미한 자료가 있는지 살펴보고 있습니다.이밖에 범행 하루 전인 지난 4일 장 씨의 지인인 베트남 국적 여성이 경북 지역 경찰서에 낸 고소장에 대한 사실관계도 조사할 예정입니다.장 씨는 어린이날인 지난 5일 새벽 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 보행자도로에서 고교 2학년 생 A(17)양과 동갑내기 B군에게 흉기를 휘둘러 살해하거나 중상을 입힌 혐의로 구속됐습니다.(사진=연합뉴스)