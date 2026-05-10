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작년 결핵환자 접촉자 조사로 추가 환자 233명 조기 발견

박세용 기자
작성 2026.05.10 13:17 조회수
작년 결핵환자 접촉자 조사로 추가 환자 233명 조기 발견
▲ 결핵 검진

질병관리청이 지난해 결핵 환자와 접촉한 10만 124명을 대상으로 역학조사를 실시한 결과, 결핵 환자 233명을 조기에 발견했습니다.

이번 조사에서 확인된 접촉자의 결핵 발생률은 인구 10만 명당 232.7명으로, 일반 인구의 발생률인 33.5명보다 약 7배 높은 것으로 나타났습니다.

특히 가족 접촉자의 위험도가 매우 높았습니다.

조사 대상 가족 1만 7천464명 중 100명이 결핵 환자로 추가 확인됐는데, 이는 인구 10만 명당 572.6명 수준입니다.

가족 접촉자의 결핵 발생률은 집단시설 접촉자 160.9명보다 약 4배, 일반 인구보다는 약 17배 높은 수치입니다.

집단시설 접촉자 8만 2천660명 중에서는 133명의 환자가 추가로 확인됐습니다.

결핵은 공기를 통해 전파되는 만큼 환자와 장시간 같은 공간에 머문 접촉자는 감염 위험이 큽니다.

보건소로부터 접촉자 통보를 받은 대상자는 가까운 보건소나 지정 의료기관에서 결핵 및 잠복결핵 검사를 받을 수 있으며, 잠복결핵으로 진단될 경우 치료비가 전액 지원됩니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
 
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