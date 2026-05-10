'67년 만의 아시안컵 우승 도전' 한국 축구, 베트남·UAE 등과 한 조

▲ 홍명보 감독

67년 만의 우승 재현을 향해 도전하는 한국 축구 대표팀이 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 조별리그에서 베트남, 아랍에미리트(UAE), 레바논-예멘전 승자와 격돌합니다.AFC는 오늘(10일) 사우디아라비아 리야드의 살와 궁전에서 아시안컵 조별리그 조 추첨식을 개최했습니다.2027 AFC 아시안컵은 현지시간으로 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아 3개 개최 도시의 8개 경기장에서 24개 출전팀이 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 펼친 뒤 토너먼트 승부로 우승팀을 결정합니다.각 조 1∼2위 팀과 각 조 3위 팀 가운데 성적이 좋은 상위 4개 팀이 16강에 합류합니다.조 추첨 결과 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위로 사우디아라비아, 일본, 이란, 호주, 우즈베키스탄 등과 1포트에 포함된 한국은 김상식 감독이 지휘하고 있는 베트남(99위), 아랍에미리트(UAE·68위), 레바논(108위) 또는 예멘(140위)과 조별리그 E조에 속했습니다.레바논과 예멘은 아직 AFC 아시안컵 3차 예선 B조 최종전을 치르지 않았고, 오는 6월 4일 맞붙어 승자가 본선에 진출합니다.1956년 1회 대회와 1960년 2회 대회에서 두 차례 연속 우승한 이후 지금까지 우승이 없는 한국은 무려 67년 만에 챔피언 탈환에 재도전합니다.한국 축구는 직전 2023년 대회 때는 4강전에서 요르단에 0대2로 패하며 63년 만의 우승 도전에 실패했습니다.2027년 대회 조 추첨 결과는 무난하다는 평가입니다.직전 대회 준결승에서 만났던 요르단을 비롯해 껄끄러운 이라크, 카타르 등을 모두 피했습니다.북한도 다른 조입니다.한국은 현지시간으로 내년 1월 10일 레바논 또는 예멘과 조별리그 1차전을 치르고, 1월 15일 베트남과 2차전, 1월 20일 UAE와 3차전을 펼칩니다.조별리그 E조에서 눈에 띄는 대진은 현재 김상식 감독이 지휘하는 베트남과 경기입니다.한국은 2007년 대회와 2019년 대회에서 8강 진출이 역대 최고 성적인 베트남을 상대로 상대 전적에서 17승 6무 2패로 크게 앞서고 있습니다.현재 한국 대표팀을 이끄는 홍명보 감독은 2027년 아시안컵까지 계약돼 있어 '한국 지도자' 맞대결도 기대됩니다.또 다른 상대인 UAE는 다소 까다로운 상대로 여겨지지만, 역대 전적에선 13승 5무 3패로 한국이 앞섭니다.1996년 대회 2위가 최고 성적인 UAE는 2015년 대회 3위와 2019년 대회 4강 진출에 성공하며 다크호스로 꼽힙니다.아시안컵 역대 최다 우승(4회) 팀인 일본은 F조에서 카타르, 태국, 인도와 대결하는 가운데 B조에 속한 북한은 우즈베키스탄, 바레인, 요르단과 맞붙습니다.◇ 2027 AFC 아시안컵 조 편성 결과 ▲ A조= 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 팔레스타인 ▲ B조= 우즈베키스탄, 바레인, 북한, 요르단 ▲ C조= 이란, 시리아, 키르기스스탄, 중국 ▲ D조= 호주, 타지키스탄, 이라크, 싱가포르 ▲ E조= 대한민국, 아랍에미리트(UAE), 베트남, 레바논 또는 예멘 ▲ F조= 일본, 카타르, 태국, 인도네시아(사진=연합뉴스)